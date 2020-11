Manfredonia, IC Croce-Mozzillo: selezione di uno psicologo

Manfredonia, 5/11/2020 – Il Dirigente scolastico Prof.ssa Miriam Totaro “constatata la mancanza di personale interno dotato dei requisiti e delle competenze necessarie a svolgere l’incarico e la necessità di offrire un supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e ai loro genitori per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’attuale situazione di emergenza, determina di indire una procedura ad evidenza pubblica di selezione di uno psicologo, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze, con finanziamento a carico della risorsa di cui alla nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 indicata in premessa”.

“La prestazione professionale dovrà essere svolta a Manfredonia nella sede principale del plesso “Croce”, sito in p.zza Bovio 23 e nella sede “Mozzillo”, sita in via “Mozzillo”, 5. La durata della prestazione è prevista presumibilmente per il periodo che va dal 24/11/2020 al 31/05/2021. Sarà concordato uno specifico calendario con il Dirigente Scolastico o suo delegato. La prestazione prevede non più di 120 ore totali, di cui un minimo di 20 ore fino ad un massimo di 40 ore vanno obbligatoriamente effettuate entro il 31/12/2020, pena la mancata erogazione del compenso da parte del Ministero. La scuola si riserva la facoltà di modificare la durata, la periodicità e gli aspetti organizzativi della prestazione, che potrà essere svolta a distanza in caso di peggioramento della situazione epidemiologica”.

Determina