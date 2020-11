Manfredonia, 5/11/2020 – La Commissione straordinaria con i poteri della Giunta comunale ha approvato l’intervento 3.1 “potenziamento e valorizzazione del capitale territoriale” (bando del GAL DAUNOFANTINO, soggetto ad istruttoria per l’ammissione a finanziamento,ndr): realizzazione di investimenti finalizzati al recupero del fabbricato pubblico denominato “palazzetto dello sport in zona Scaloria”. La Commissione ha approvato progetto definitivo per la realizzazione di investimenti finalizzati al recupero del fabbricato pubblico al fine anche di poter utilizzare il finanziamento messo a disposizione dalla Regione Puglia, “costituito dagli elaborati, in narrativa indicati e inseriti nel relativo fascicolo depositato presso la Segreteria del Settore LL.PP. e per un importo complessivo di €. 300.000,00” il progetto in parola è totalmente finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito della Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, e, pertanto, l’approvazione del progetto di cui al punto 1, non comporta impegno di spesa da parte di questo Ente”.



Scadenza consegna plichi 9 novembre 2020.

SUL BURP N°128 DEL 10/09/2020 IL BANDO FEASR 3.1 “POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE” (GAL DAUNOFANTINO)