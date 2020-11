Ospedale Manfredonia, “ricevere assistiti chirurgia – ortopedia degli altri presidi”

(II) Veniamo al dunque. Ora che la frittata e’ fatta vediamo come possiamo rimediare tutti insieme e senza polemiche. Una delle criticita’ piu’ evidenti sono le terapie intensive e la possibilita’ di poter ricoverare in ambienti ospedalieri esclusivamente per pazienti Covid. Da qualcuno dell’opposizione (per amore dellla verita’) e’ stata fatta la proposta di realizzare a Bari un ospedale da campo presso la Fiera con l’aiuto dell’Esercito e della Croce Rossa. Cosa che potrebbe essere realizzata in ogni provincia pugliese visto che tutte le fiere sono libere. Questo consentirebbe una riduzione della pressione sulle strutture ospedaliere che oggi sono costrette a non operare per la normalita’ degli interventi di routine e, ultimamente, anche di qualche urgente. Ma dopo questa emergenza occorre mettere in piedi ospedali specializzati come il Cotugno di Napoli, lo Spallanzani di Roma. Ma anche qui da noi i nostri bistrattati nonni hanno avuto il sale in testa e a Foggia costruirono un bellissimo ospedale (il famoso D’Avanzo) per tubercolotici che era la malattia infettiva di quel momento. Lo fecero intelligentemente perche’ evitavano di far arrivare negli ospedali generali quelli infettivi.

Qualcuno dei “famosi saggi esperti” direbbe ma non abbiamo personale. Io rispondo: voi prima realizzate tutto questo e poi arrivera’ anche il personale come si sta discutendo in tutta Italia. Nel nostro territorio abbiamo chiuso tre piccoli ospedali che ora potrebbero essere di grande aiuto nell’alleggerire i ricoveri covid. Inoltre come tutti sappiamo occorre potenziare la medicina territoriale. Ma era così difficile assumere qualche unita’ medica nelle scuole, i famosi medici scolastici, per poter intervenire subito con i tamponi e per la distinzione tra positivi e non, invece di chiudere completamente le nostre scuole pugliesi.

Non stiamo spendendo ora piu’ per i cosiddetti ristori (e speriamo che arrivino agli interessati)? E’ proprio difficile realizzare tutto ciò? Siamo in un momento di grande emergenza e vanno usati metodi di emergenza che probabilmente i nostri attuali dirigenti non sono in grado di mettere in atto. E’ difficile affiancare per esempio agli attuali dirigenti e manager che magari non conoscono bene le dinamiche ospedaliere e di medicina del territorio esperti di tali organizzazioni? Si è detto che il virus non e’ ne’ di centro, ne’ di sinistra e neanche di destra. Allora le autorita’ regionali diano un segnale di unita’ di intenti. Ci sono in giro tante forze positive pronte ad entrare in azione, anche in pensione che vogliono volontariamente mettersi a disposizione. Ma evidentemente lo stress ha confuso pure loro.

L’ultima mia proposta al nostro Direttore Generale riguarda l’Ospedale San Camillo de Lellis. Preso atto che gli altri due nosocomi di Cerignola e San Severo sono sotto stress per l’emergenza Covid e il nostro Ospedale ha reparti covid-free liberi potremmo metterli a disposizione, invece di tenerli vuoti, per realizzare interventi di Ortopedia, Chirurgia, ecc.. per pazienti di tutto il nostro territorio dell’ASL e aprire, anche un piccolo punto nascita qui a Manfredonia per non far correre rischi alle partorienti, in questa fase drammatica sanitaria, non solo di Manfredonia ma anche di Monte S.Angelo, Mattinata, Vieste, ecc.. visto la ben nota situazione critica di Casa Sollievo e del Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia.

Immagino che qualche “grande saggio” che siede sugli scranni della maggioranza regionale riterrà, come in passato, queste proposte assurde ma sono a disposizione (se ritiene di scendere dall’alto del suo scranno) per un confronto diretto e costruttivo anche su queste pagine.

(Fine seconda parte, a cura del dr. Michele Troiano, già in servizio presso il Presidio ospedaliero del San Camillo di Manfredonia)