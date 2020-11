Dell’Erba “Si parte: al lavoro per superare insieme questo momento”

San Severo, 05 novembre 2020. La comunicazione della ufficialità della elezione dei consiglieri regionali della Puglia apre un nuovo momento politico ed amministrativo per la provincia di Foggia, a cui prenderà parte Paolo Dell’Erba candidato nella lista “La Puglia Domani”. Paolo Dell’Erba ha commentato con emozione l’avvio di questa nuova esperienza in un momento delicatissimo per tutta la popolazione.

“Inizia ufficialmente un nuovo percorso, un nuovo impegno per il mio territorio. Non vi nascondo la forte emozione che sto provando e che ho voluto condividere con tutti voi. Essere consigliere regionale è una grande responsabilità nei confronti di una comunità che sta affrontando, ancor più in questo periodo, mille difficoltà. Sarò sempre a disposizione di tutti voi. Cercherò di essere propositivo ma anche sentinella di questa provincia troppo spesso abbandonata. L’attenzione in questo primo periodo sarà rivolta al sistema sanitario affinché sia fatto tutto il possibile per garantire assistenza alla popolazione colpita dal Covid ma, anche e soprattutto, a coloro che hanno altre patologie. Superato questo momento ci concentreremo su come far ripartire l’economia della Capitanata”.