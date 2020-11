Riuniti, 20 ricoverati COVID in rianimazione: 3 trasferiti in altre stanze

(statoquotidiano). Foggia, 05 novembre 2020. Sono 20 gli assistiti COVID nei reparti di rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale di StatoQuotidiano.it. I 20 assistiti sono così ricoverati: 11 in Rianimazione 1 dove sono previsti 9 postazioni (due sono stati “trasferiti” in una stanza adibita a sala accettazione), 9 assistiti in Rianimazione Chirurgia vascolare, dove sono previsti 8 postazioni letto.

Dunque, in questo momento, su 17 posti disponibili, ci sono 20 ricoverati COVID al Policlinico. Complessivamente, superata quota 120 assistiti COVID tra malattie infettive, pneumologia e rianimazione nelle strutture del Policlinico foggiano.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it