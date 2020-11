Scuole chiuse in Puglia, genitori contro ordinanza Emiliano

Bari, 5//11/2020 – (gazzettamezzogiorno) Il Coordinamento di genitori «La Scuola che vogliamo – Scuole diffuse in Puglia» annuncia ricorso al Tar contro l’ordinanza della Regione che ha disposto dal 30 ottobre scorso la chiusura delle scuole pugliesi di ogni ordine e grado e che resterà in vigore fino al 24 novembre, nonostante l’ultimo Dpcm abbia stabilito che anche nelle zone arancioni, come la Puglia, le scuole primarie e secondarie di primo grado restino aperte. «A seguito della posizione pubblica assunta dal comitato tecnico scientifico nazionale circa gli effetti della didattica a distanza protratta su bambini, preadolescenti ed adolescenti – spiegano in una nota – annunciamo che il nostro coordinamento è al lavoro per inoltrare al Tar ricorso contro l’ordinanza emanata il 28 ottobre scorso dalla Regione Puglia che ha previsto la sospensione della didattica in presenza per le scuole del primo ciclo di Istruzione». In una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il presidente regionale pugliese dell’Associazione nazionale presidi (Anp), Roberto Romito, chiede che il Governo intervenga per la revoca della ordinanza della Regione Puglia che da fine ottobre ha sospeso la didattica in presenza in tutte le scuole, anche quelle primarie, introducendo misure più restrittive di quelle previste dal nuovo Dpcm per le regioni in zona rossa. (gazzettamezzogiorno)