Seconda ondata COVID in Puglia, Emiliano chieda scusa a tutti (I)

Molti amici ed ex colleghi ospedalieri hanno chiesto un mio pensiero sull’attuale situazione della pandemia qui a Manfredonia, e non solo. Ringrazio Stato Quotidiano per avermi dato quest’opportunità.

Il Presidente Mattarella ha chiesto a tutti una unità di intenti per il bene di tutta la nazione. Ebbene, e’ vero che non e’ il momento delle polemiche, ma occorre cambiare passo e raccogliere le migliori forze in campo e metterle in condizioni di darci una direzione vincente almeno nel limitare i danni che stanno davanti ai nostri occhi. Ricordiamoci che questo virus, detto dai migliori scienziati, non ci lascera’ molto presto, anzi ce lo ritroveremo per diversi anni ma dobbiamo saper coinvivere nel migliore dei modi.

Ci ricordiamo quando il nostro Governatore nella sua prima legislatura mostro’ entusiasmo nel presentare il suo ripiano ospedaliero, tagliando posti letto, e di conseguenza chiudendo qualche ospedale, e limitando risorse anche alla medicina del territorio?

Ci ricordiamo quando l’attuale assessore alla sanita’ regionale (noto virologo) ci torturava con i dati facendoci capire che dovevamo stare attenti alla seconda ondata? Forse durante il periodo estivo sarebbe stato meglio pensare come tecnico a realizzare un piano idoneo ad affrontarla la seconda ondata invece di pensare ad un eventuale incarico politico.

Ci ricordiamo che durante i mesi estivi la Puglia per un buon periodo era una regione free-covid con il vanto dei nostri amministratori regionali?

Allora ci dobbiamo chiedere come mai in così poco tempo siamo passati dal covid-free alla zona arancione, unica regione insieme alla Sicilia, a un passo da quella rossa. E’ inutile elencare qui tutte le mancanze ben note a tutti. Va bene il virus ma se ci sono state delle mancanze è bene che qualcuno pensi al danno arrecato a tanti cittadini pugliesi. Per esempio si potrebbe proporre di sospendere tutti gli emolumenti al Presidente e a tutti i componenti della Giunta Regionale e ai tutti i dirigenti di ordine e grado (incominciando dai Direttori Generali) affinchè si mobilitino e realizzare il passaggio della Puglia da Zona Arancione a Zona Gialla.. Vedremo così una mobilitazione efficace da parte loro.

E’ vero che nessuno, dico, nessuno, poteva prevedere una seconda ondata così virulenta ma gli errori commessi ci hanno portati all’attuale situazione. Si poteva almeno limitare i danni.

Un’ultima riflessione. Ho avuto sempre la passione per la statistica e sono andato ad analizzare la situazione pugliese provincia per provincia. Allora dobbiamo chiedere ai nostri dirigenti dell’ASL come mai la provincia di Lecce (ma possiamo fare l’esempio anche di Brindisi e Taranto), piu’ popolosa di quella di Capitanata, in percentuale ha un tasso di contagi di circa 4 volte inferiore della nostra? Eppure durante l’estate il Salento piu’ delle altre province pugliesi ha avuto una presenza turistica, presenza che secondo gli esperti (?)avrebbe aumentato il rischio di contagio. Sono stati fortunati o sono stati piu’ bravi dei nostri cosiddetti manager? E come giustificherà Emiliano ai leccesi, brindisini, tarantini che le loro province, con gli attuali dati epidemiologici possono essere catalogati come zona gialla e invece devono rientrare in quella arancione?

Questo era doveroso far presente perchè almeno si chieda scusa alla popolazione pugliese e da ora in poi si pensi a cambiare strategia come fecero i nostri nonni (a proposito dei nonni) nella famosa vittoria di Vittorio Veneto nel 1918dopo la debacle di Caporetto.

(Fine prima parte, a cura del dr. Michele Troiano, già in servizio presso il Presidio ospedaliero del San Camillo di Manfredonia)