Sindaco Torremaggiore “Positivo al virus, un incubo che dovrà finire”

Torremaggiore, 05 novembre 2020. “Da diverse settimane ormai il Coronavirus sta diffondendosi sempre di più, invalidando e bloccando molte vite. Stiamo vivendo delle settimane terribili ed angoscianti, in cui la paura la fa da padrona. Ogni minimo sintomo o segnale ci terrorizza e ci paralizza. Non è facile per nessuno gestire questa situazione, in nessun ambito, che possa essere lavorativo o familiare. Il virus fa paura e tutti vorremmo uscirne liberi. L’augurio che io faccio alla mia comunità è di venire fuori al più presto da questo incubo”.

“Dopo tanti contagi scampati, per me è arrivata la volta di guardare negli occhi il virus! Questa volta sono positivo. Purtroppo il virus ha colpito anche me. Da ieri sto poco bene. Sto procedendo già alla tracciabilità dei possibili contatti stretti quindi potete stare tutti tranquilli. Il Comune è stato sanificato ed altre misure saranno adottate a partire dalle prossime ore. Spero vivamente che questo bruttissimo virus non voglia fare troppi danni, lo auguro a me stesso, alla mia famiglia per la quale sono molto preoccupato e a tutti i miei concittadini, specie per chi già da giorni sta combattendo come me ora, questa battaglia. Vi invito ad avere tanta prudenza. Dovete stare tutti molto attenti e seguire le regole. Con la speranza che questo incubo passi presto e nell’attesa di vedere la luce al termine del tunnel, vi abbraccio tutti e vi terrò aggiornati”.

Lo scrive sui social il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo.