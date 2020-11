Stato del contagio a San Severo “preoccupante”

San Severo, 05 novembre 2020.”Sono preoccupanti”. Così il Sindaco di San Severo commenta i dati sul contagio nella seguita diretta facebook, in corso questa sera via web a partire dalle 20.30. 92 i positivi accertati, 90 in attesa del tampone e 8 risultati negativi. Questo, lo stato del contagio aggiornato al 3 novembre comunicato dal primo cittadino quale Autorità sanitaria locale, dopo un’ampia riflessione sugli ultimi provvedimenti che hanno riguardato la scuola.

“In questo momento a tutti è richiesta coesione”. Sono le dichiarazioni che il Sindaco dirama questa mattina attraverso un post facebook, e che ribadisce con determinazione ed efficacia comunicativa, durante la diretta. Lo chiediamo ai cittadini e da loro la possiamo pretendere se tutte le Istituzioni lo sono. La voce delle Istituzioni deve essere unica, non frastagliata a seconda delle regioni o, peggio ancora, dei comuni.

“Il mondo della scuola – si legge nella nota – ha il diritto di sapere se è necessario stare tutti a casa, come afferma il nostro Presidente di Regione, o se invece è utile che a casa ci restino solo i ragazzi delle scuole superiori, come sostiene il Presidente del Consiglio dei ministri. È necessario che i rappresentati del popolo – sottolinea Miglio – producano il massimo sforzo per fare sintesi e parlare tutti lo stesso linguaggio. I cittadini hanno bisogno di fidarsi ed affidarsi ai propri rappresentanti”. Miglio spiega come “diversi linguaggi, a diversi livelli istituzionali” potrebbero creare un senso di sfiducia, disorientamento e stato di abbandono, in un momento che il sindaco definisce “delicato e grave”.

Per quanto riguarda il fondi finanziari ministeriali dedicati alle spese di sanificazione, il primo cittadino rassicura il corpo dirigenziale comunicando che il Comune interverrà con risorse proprie, in caso di esaurimento di budget, ma solo davanti a positività accertate.

Ampio spazio è stato, infine, dedicato alla spiegazione delle norme contenute nell’ultimo Dpcm governativo che impone a determinate categorie commerciali una drammatica riduzione e limitazione all’esercizio d’impresa già pesantemente colpito, dopo i primo, e più rigido lockdown.

Ines Macchiarola per StatoQuotidiano.it, 5 novembre 2020