Trasportata in gravi condizioni da Foggia a Catanzaro: la donna ora sta meglio

Foggia, 5/11/2020 – (catanzaroinforma) Una buona notizia riguarda la paziente arrivata in gravi condizioni da Foggia per essere curata nel reparto di Terapia intensiva Covid del Policlinico “Mater Domini”. La condizioni della donna, di 56 anni, che era arrivata in elisoccorso dal policlinico di Foggia, avevano reso necessario il trattamento con l’Ecmo, una macchina che consente l’ossigenazione del sangue attraverso la respirazione extracorporea. Il reparto di Terapia intensiva del policlinico di Catanzaro è l’unico centro del Sud che tratta in Ecmo pazienti covid. Grazie alle cure dell’équipe diretta dal prof. Federico Longhini la donna ora sta meglio, è ancora assistita con il ventilatore ma è stata staccata dall’Ecmo e respira con i propri polmoni. (catanzaroinforma)