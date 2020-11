Verdi Manfredonia: “Lsu ASE: i burocrati colpiscono ancora”

Manfredonia, 05 novembre 2020. Ennesima dimostrazione di incapacità di risoluzione dei problemi di questa città. L’ASE ha in carico oltre una ventina di Lavoratori Socialmente Utili che svolgono le stesse mansioni dei dipendenti ma con un numero di ore minori e per le quali prendono una indennità minore anche del reddito di cittadinanza. A questi lavoratori è stata aggiunta una integrazione di orario per permettere alle squadre miste (dipendenti – LSU) di poter lavorare senza problemi, sotto forma di lavoro straordinario.

Nel passato queste ore sono state corrisposte da ASE, dopo pressioni e lettere del loro legale. Da agosto, invece, ASE si rifiuta di pagare il salario ai lavoratori che utilizza per le ore in eccedenza affermando che spetta al Comune di Manfredonia e il Comune di Manfredonia, governato dai burocrati, si rifiuta di farlo. Ecco come intendono fare risparmi di cassa!

Stiamo parlando di lavoratori che non hanno diritto a ferie o malattie pagate e che prendono una miseria a fronte del lavoro che svolgono. Se non verrà risolta in tempi brevi la vicenda, gli LSU inizieranno a scioperare creando tutti i disservizi che possiamo immaginare. Ricordatevelo se troveremo l’immondizia nei mastelli lasciata sotto le nostre case. Chiediamo che, prima che sia troppo tardi per il decoro cittadino ma soprattutto per l’igiene e la salute pubblica, venga risolto il problema, pagati gli arretrati e deliberata di chi sia la competenza a pagare i LSU.

Alfredo DE LUCA

Portavoce VERDI Manfredonia