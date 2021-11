ASE Manfredonia, sciopero di tutti i lavoratori del comparto igiene ambientale

Manfredonia (Foggia), 05/11/2021- “Proclamazione iniziativa di sciopero generale segreterie nazionali FP CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FIADEL comparto i. a. per il giorno LUNEDI’ 8 NOVEMBRE 2021 riguardante tutti i lavoratori del comparto igiene ambientale.





L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia, ai sensi e per gli effetti della Legge nr. 146/1990 (norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), informa la cittadinanza che le Organizzazioni Sindacali FP CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FIADEL hanno proclamato uno sciopero generale nazionale degli addetti al comparto igiene ambientale per l’intera giornata di lunedì 8 novembre 2021. Pertanto, durante tutta la giornata anche la Città

di Manfredonia potrà essere interessata dagli effetti di tale astensione dal lavoro.





L’A.S.E. S.p.A. informa, altresì, che come previsto e disciplinato dalla citata Legge nr. 146/1990, nonché dall’Accordo Nazionale del 1° marzo 2001 tra Associazioni Datoriali ed Organizzazioni Sindacali di settore, anche nella giornata del 08 novembre 2021 – attraverso il comando in servizio di nr. 11 addetti aziendali precettati – a Manfredonia saranno garantiti i servizi ritenuti indispensabili dalla norma, ovvero:

 Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani presso utenze scolastiche – ospedali e case di cura – ospizi ed orfanotrofi – stazione ferroviaria;

 Spazzamento, raccolta e lavaggio dei mercati – raccolta delle siringhe – disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell’Autorità Sanitaria – smaltimento in discarica.





Si chiede ai Cittadini la massima collaborazione e, se possibile, di astenersi dal depositare i mastelli/contenitori la sera del 7 e mattina dell’ 8 novembre 2021 in modo da limitare al massimo i disagi e facilitare, così, il ripristino della normalità, cui provvederemo con il massimo sforzo e celerità possibili”.





F.to: l’Amministratore Unico Raphael Rossi.