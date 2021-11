Comune di Foggia: riscossione tributi carente e debiti nuovi per emergenza abitativa

Stato Quotidiano, 5 ottobre 2021. La Corte dei Conti sezione Puglia ha deliberato sugli obiettivi intermedi del piano di rientro del Comune di Foggia. Il periodo preso in esame è il primo semestre del 2021, il monitoraggio è il quattordicesimo. In 17 pagine i magistrati riassumono quanto evidenziato e deliberato dal 2014, cioè dall’approvazione del piano stesso.

Nelle restanti pagine (sono 34) argomentano l’ultima deliberazione datata 9 settembre, pubblicata sull’albo pretorio del Comune corredata dalla “presa d’atto” della stessa da parte dei revisori dei Conti, la relazione del dirigente Carlo Dicesare e la delibera commissariale. Quest’ultima stabilisce “di impegnare l’Amministrazione comunale, con decorrenza immediata, ad assumere ogni azione tesa al risanamento dell’Ente e ad adottare ogni misura correttiva idonea a superare tutte le criticità rilevate nella deliberazione n. 141/2021/PRSP della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, finalizzate al rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale”.

Le criticità del Comune di Foggia risultano più o meno sempre le stesse, riscossione tributi carente, la vicenda Amica di cui la sezione di controllo chiede ragguagli, rapporti di locazione per emergenza abitativa che fanno registrare nuovi debiti. La sezione pugliese di controllo sottolinea anche, con incisività, la perdurante “inesistenza nel bilancio del comune di Foggia di un capitolo specifico per le passività da contenzioso…” che è “in grado di compromettere la corretta analisi delle risultanze oggetto d’esame da parte di questa Sezione regionale di controllo”.

“Ancora una volta il comune di Foggia non ha provveduto al necessario adempimento richiesto, in tal modo aumentando notevolmente il rischio di una erronea rappresentazione o, peggio, di un artificioso occultamento della reale situazione contabile dell’ente medesimo”. Nel verbale redatto dai revisori il 22 ottobre scorso il collegio auspica “di ricostruire le situazioni di passività da contenzioso nell’approvazione del piano pluriennale di riequilibrio 2021”. Ai rilievi risponde la relazione di Carlo Dicesare, dirigente del servizio economico e finanziario, con tabelle sul “Fondo contenzioso da rendiconto” dal 2017 al 2020.

Di seguito alcune parti tratte dalla deliberazione della Corte dei Conti

Situazione di cassa

“I dati al 31.12.2020 confermano un miglioramento della capacità di riduzione della massa passiva, che dovrebbe essere confermato anche per il 2021 ma, soprattutto, è opportuno evidenziare che l’ente ha previsto la quota di disavanzo da ripianare pari a €. 5.909.836,11 anche per il 2022 e il 2023, annualità in cui invece da piano di rientro era previsto rispettivamente €.2,909.836,05 e €.1.049.660,40. Pertanto, se nel triennio 2021/2023 l’Ente dovesse rispettare gli obiettivi indicati nel bilancio di previsione, si potrà completare il ripiano del disavanzo nel 2024 con un’ultima quota pari a € 663.519,16 e quindi con molto anticipo rispetto alla data prevista (2043)”.

Recupero dei crediti

“In relazione al presente monitoraggio, il totale riscosso non ha fatto riscontrare alcun progresso. Sarà dunque necessario che il comune di Foggia intraprenda iniziative volte ad implementare l’attività di recupero dei propri crediti, anche al fine di evitare eventi prescrittivi che vedrebbero il sorgere naturale di ipotesi di responsabilità erariale a carico dei responsabili di tali gravi omissioni nella percezione di quanto di competenza dell’ente”.

“Eccettuate alcune voci per le quali sono stati forniti dati aggiornati al 30.06.2021 il quattordicesimo monitoraggio si è limitato a riprodurre i dati al 31.12.2020. Nell’attendere i dati aggiornati al 31.12.2021 – in occasione del prossimo quindicesimo monitoraggio – al fine di poter compiutamente analizzare l’evolversi della situazione della riscossione dell’ente in esame, è tuttavia possibile avanzare alcune considerazioni”.

Relativamente ai dati forniti e aggiornati al 30.06.2021 l’indice di riscossione delle sanzioni per le violazioni del codice della strada “è pari a un modesto 12,29%”, l’indice Cosap al 56,20% (in peggioramento rispetto al 98,17% del 2020 e al 100% del 2019), riscossione dei proventi e sanzioni Sue/Suap al 23,91% (“assai insufficiente, anche se in leggero aumento rispetto al 13,17% del precedente esercizio 2020”). Il recupero dell’evasione Ici/Imu è al 81,87%, in peggioramento rispetto al 90,66% al 31.12.2020. Un indice di riscossione, ancora una volta, molto inferiore, si è invece registrato (10,11%, in ulteriore peggioramento rispetto al 28,33% al 31.12.2020) per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Contenzioso con Amica S.p.A.

Circa il contenzioso con la curatela fallimentare della partecipata Amica S.p.A., lo

stato della controversia è rimasto immutato rispetto a quanto già riferito nei precedenti

monitoraggi, ma è, alla data odierna, ampiamente scaduto il termine del 31 luglio 2021

entro il quale l’ente si era reso disponibile (con nota del 22 febbraio 2021) a definire il

contenzioso mediante versamento di € 7.700.000,00 (oltre contributo per spese legali

comprensive degli oneri di finanziamento del Collegio peritale per € 250.000,00).

L’ente dovrà dunque, con il prossimo monitoraggio, necessariamente comunicare gli sviluppi della vicenda.

Rapporti di locazione per emergenza abitativa

Il capitolo riassume quanto comunicato dall’ente e riportato nei precedenti monitoraggi. Nel dodicesimo monitoraggio (2020) era stato riferito: “Gli uffici stanno verificando le singole posizioni degli occupanti per verificarne il titolo e, di intesa con la Prefettura, si stanno predisponendo tutte le azioni possibili per liberare gli immobili e riconsegnarli ai legittimi proprietari con l’evidente risparmio in termini di costi per l’amministrazione… Il Servizio politiche abitative ha emesso ordinanze di sgombero per il rilascio immediato degli immobili di Borgo Mezzanone in capo alla Impredil S.r.l. ed è in procinto, nei prossimi giorni, di emettere nuove ordinanze di sgombero per gli immobili di Orta Nova”.

Nel tredicesimo monitoraggio il comune di Foggia “non aveva fornito una situazione aggiornata al 31 dicembre 2020, nonostante i solleciti da parte del Collegio dei revisori. Con l’ultima relazione pervenuta sul quattordicesimo monitoraggio l’ente ha fornito, in ottemperanza a quanto richiesto con deliberazione n. 71/2021 delle Sezione regionale di controllo, una rappresentazione del debito relativo alle locazioni per emergenza abitativa.

Ha fatto riscontrare la presenza di situazioni ancora irrisolte (ancorché di vecchia data), l’imminente emersione di ingenti debiti fuori bilancio (es. nei confronti della Dora Immobiliare s.r.l.), nonché un aumento della posizione debitoria, passata da € 1.811.473,79 (31 dicembre 2019), ad € 1.959.790,70 (31 dicembre 2020), ad € 2.286.671,44 (dato aggiornato al 30 giugno 2021). Come correttamente affermato dai revisori, la situazione debitoria per i rapporti di locazione da emergenza abitativa “continua a rappresentare una problematica per l’ente essendo peraltro “sorti nuovi debiti relativi a periodi più recenti (2019-2021) non ancora pagati”.

Per quanto riguarda le dismissioni di asset immobiliari va rilevato “come il nuovo piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili sia stato approvato con deliberazione di Giunta del 18.03.2021 e con delibera del Commissario straordinario con i poteri di Consiglio comunale n. 2 del 5.06.2021”. A tal proposito il Collegio dei revisori ha comunque evidenziato che “risultano attivate le dovute operazioni di recupero delle somme”.

A cura di Paola Lucino, 5 novembre 2021