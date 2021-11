Consigli su come scegliere i migliori casinò online stranieri

Molto spesso i giocatori italiani si stufano di spendere i loro soldi nei casinò italiani AAMS, e vengono alla scoperta che esistono numerosissimi casinò stranieri sui quali potersi iscrivere; questi siti, molto spesso, presentano vantaggi di gran lunga superiori rispetto a quello a cui si è sempre stati abituati, ma la scelta di un casinò straniero si rivela essere ancora più complicata, per via di alcuni importanti fattori da tenere in considerazione. Ecco perché oggi, insieme all’aiuto di uno dei massimi esperti in materia, cercheremo di aiutarvi a capire come sceglierei migliori casinò online stranieri.

Bando alle ciance, entriamo subito nel vivo dell’argomento, e chiediamo al nostro esperto Romeo Ross del sito web casinò online stranieri: onlinecasinostranieri.com cosa ne pensa riguardo alla scelta del miglior casinò online straniero:

Ciao Romeo Rossi, vogliamo innanzitutto chiederti: come mai i giocatori italiani decidono di cercare un casinò online straniero?

Nella maggior parte dei casi, i giocatori capiscono che le stringenti regole messe in atto dalla licenza AAMS nei Casinò Italiani, va a limitare e non poco l’esperienza complessiva dei vari scommettitori; per questo motivo queste persone cominciano a guardarsi intorno, e scoprono che esistono numerosi casinò internazionali che accettano giocatori provenienti dall’Italia, e che i benefici proposti da queste piattaforme superano di gran lunga quelli proposti dai Casinò AAMS.

Quale è quindi la prima cosa a cui si deve prestare attenzione quando si sceglie un Casinò Online Straniero?

La primissima cosa che un giocatore dovrebbe controllare è il tipo di licenza che questo Casinò possiede. La licenza è importantissima per la reputazione e la sicurezza di una piattaforma di gioco d’azzardo online, in quanto è quella che regolamenta tutti i processi che avvengono all’interno del Casinò stesso. I siti che presentano licenza Curacao e MGA sono i più frequenti per queste piattaforme internazionali, quindi è bene controllare che i siti consultati posseggano questi marchi.

Oltre alla licenza, esistono delle linee guida da seguire per determinare se un Casinò Online straniero è buono o meno?

Sì, possiamo dire che esistono delle linee guida generali per valutare in completa autonomia il valore di una piattaforma di gioco d’azzardo online. Ad esempio, il giocatore dovrebbe sempre consultare quali sono i metodi di pagamento proposti, in modo da vedere se l’opzione da lui preferita è presente o meno, e anche se sono presenti commissioni di qualunque tipo. Un’altra cosa molto importante è il Supporto Clienti: esso deve essere disponibile nella nostra lingua, possibilmente, altrimenti come facciamo a spiegare correttamente il nostro problema? La maggior parte dei casinò internazionali possiede questa funzione, e mette a disposizione il Team di Assistenza Clienti 24/7. L’ultimo importante fattore da tenere in considerazione è il livello di sicurezza adottato dal sito stesso. Solitamente, in fondo alla home-page, il sito presenta tutte le sue certificazioni e strumenti adottati per garantire un gioco sicuro al 100%, per questo motivo il mio consiglio è quello di vedere se il sito rispetta tutte queste caratteristiche.

Per concludere, quali sono i vantaggi principali dei Casinò Online stranieri?

I Casinò Online stranieri posseggono moltissime più libertà rispetto ai Casinò AAMS, in quanto le licenze Curacao e MGA sono molto meno stringenti della nostra. Ad esempio, i bonus e le promozioni presentate sono, solitamente, molto più sensazionalistiche di quelle presenti nei Casinò italiani, e anche la vastità di giochi e software providers utilizzati, supera di molte spanne la controparte italiana. Detto questo, viene da sé che anche i montepremi e i jackpot raggiungibili sono molto elevati, garantendo così ai giocatori di vincere notevoli somme di denaro.

Ringraziamo vivamente Romeo Rossi di onlinecasinostranieri.com per il suo fondamentale contribuito fornitoci quest’oggi; abbiamo visto quali sono le principali motivazioni per spostarsi dai casinò italiani AAMS ai sicuri casinò online stranieri, cosa ogni giocatore dovrebbe tenere in consderazione prima di effettuare la prima registrazione e quali sono i vantaggi che queste piattaforme presentano rispetto alla controparte italiana. Speriamo che il nostro articolo vi sia stato d’aiuto per una maggiore comprensione dell’argomento, e, come al solito, vi consigliamo di giocare responsabilmente, fissando in anticipo alcuni limiti da non superare mai, in quanto la dipendenza da gioco d’azzardo è una brutta bestia, ed è molto difficile uscirvene. (nota stampa)