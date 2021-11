Covid, Figliuolo: ‘Si accelera sulla terza dose, possiamo farla a tutti’

(ANSA, 05 novembre 2021). L’estensione della terza dose del vaccino per combattere la quarta ondata del Covid, in arrivo anche in Italia.

Il Governo lavora per fronteggiare una nuova fase dell’emergenza in vista del Natale e per il 2022 ha già opzionato dosi tali per effettuarle potenzialmente “a tutti quelli che hanno completato qualsiasi tipo di ciclo vaccinale, quindi anche ad alte cifre”, spiega il Commissario Francesco Figliuolo.

