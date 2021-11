FdI Manfredonia: “Candidato impresentabile, dal certificato non risulta nulla”

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 05 novembre 2021. In merito alla vicenda relativa al candidato Troiano si comunica che all’atto di presentazione della candidatura é stato presentato dal candidato, come richiesto dalla legge, un certificato del casellario giudiziario dal quale non risultava nulla a carico del signor Troiano.

Ad ulteriore scrupolo, questa mattina è stato richiesto al Tribunale di Foggia un nuovo certificato del casellario da cui non risulta alcuna iscrizione.

Fratelli d’Italia MANFREDONIA