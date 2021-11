La vittoria del campionato è andata al giovanissimo Rocco Guerra della LNI di Manfredonia che si è concesso il bis dopo la vittoria nell’edizione 2020. La serata si è stata arricchita grazie alla gradita presenza del Presidente della FIV Francesco Ettorre, il DT della Squadra Giovanile, la pluri campionessa Olimpica Alessandra Sensini e il consigliere con delega al eSailing Ivan Branciamore.

Rocco Guerra mette un altro importante trofeo in bacheca dopo la vittoria nella eAmerica’s Cup 2021, decisamente una stagione da incorniciare; non è però il momento di adagiarsi, Guerra è uno dei grandi attesi alla Finale Mondiale di eSailing in programma il 5 Novembre p.v.

RG: “ E’ stata durissima, il livello in Italia è cresciuto molto nell’ultimo anno; colgo l’occasione per fare i complimenti a Valerio Mereghini e Antonio D’Angelo (rispettivamente 2° e 3° Classificato) perché mi hanno reso la vita molto difficile e solo nell’ultima prova (medal race a punti doppi NDR)sono riuscito ad avere la meglio. Ora massima concentrazione per la finale mondiale che sarà ancora più dura contro i 9 giocatori più forti al mondo” questo il commento di Rocco a fine serata.



Complimenti anche al solido e costante Valerio Mereghini dello YC Capri che con gran costanza è riuscito a strappare il secondo posto finale e ad Antonio D’Angelo del CN Posillipo che ha perso la vetta della classifica proprio nella medal race conclusiva chiudendo al terzo posto.

Prossimi appuntamenti del eSailing:

– 15-28 Novembre Campionato italiano Match Racing eSailing 2021

ll Campionato Italiano a Squadre di Club si svolgerà a Dicembre e a breve saranno pubblicate le date, per un inverno ricco di eventi.

A questo link la classifica:

https://www.sailscore.info/esail/205