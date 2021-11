Manfredonia, di Bari “Perchè tanti candidati e tante liste?”

Manfredonia (Foggia), 05/11/2021 – Di fronte ai tanti problemi della città mi sarei aspettato pochi candidati alla carica di sindaco della città e pochi a quella di aspiranti consigliere comunale, invece i candidati sindaci sono sei e quelli a consigliere comunale poco più di 480. Su questa frammentazione ho sentito ipotesi molto suggestive e diaboliche, ma non sono riuscito a darmi una risposta solida e razionale. Provo, con tutti i limiti possibili, a fare qualche considerazione che vorrei condividere con chi avrà la pazienza di leggere questo articolo e ad aiutarmi a capire meglio.

Come mai tanti candidati alla Governance Pubblica in una città che ha: 1) un bilancio pubblico in pre-dissesto; 2) una struttura burocratica sottodimensionata e insufficiente; 3) un livello di occupazione femminile al di sotto del 30%, giovanile al 35%, generale al 40%; 4) livelli di povertà assoluta doppi rispetto alla media nazionale; 5) PIL pro-capite inferiore del 60% rispetto alla media nazionale; 6) disuguaglianze di genere, di reddito e di ricchezza e di opportunità insopportabili; 7) rendita improduttiva e dinastica superiore al reddito da lavoro; 8) indici demografici tutti regressivi che hanno portato la città nel giro di 15 anni ad essere una città vecchia? E’, razionale intraprendere un viaggio sapendo che tutte le possibili avversità saranno presenti? Cosa spinge così tante persone a volerlo intraprenderlo? Elimino dalla mia testa, pessimistica e catastrofistica, tutte le ipotesi amorali e di ambizione personale dei candidati o ancor peggio di squallidi accordi sottobanco e, voglio pensare che la ragione vera sia un’altra e, cioè che siamo tutti spinti dal Valore e dal fine che ha la Politica: servire il Bene Comune e pensare alle prossime generazioni .

Mi piace pensare che questa ampia partecipazione alla gestione della cosa pubblica sia motivo per riappropriarci della città e del suo futuro, che si sia presa piena consapevolezza che il Bene Pubblico è il fondamento su cui si regge la società ed è responsabilità di tutti perseguirlo. Mi piace pensare che lo scioglimento del consiglio comunale per presunte infiltrazioni mafiose è stato uno “schiaffo” alla dignità di ciascuno ed è arrivato il tempo di dimostrare che questa è una Comunità operosa e coesa e che l’infamia subita è un accidente della storia e che siamo capaci di ri-alzarci e, determinati anche con gesti eroici a riabilitare la città. Mi piace pensare che le condizioni di degrado della città abbiano ferito la nostra coscienza e che è arrivato il momento della responsabilità individuale e collettiva. Mi piace pensare che per troppo tempo abbiamo delegato a pochi il nostro futuro e le nostre speranze e non ci siamo preoccupati di controllare il potere politico e quello economico. Mi piace pensare che le nostre passate manchevolezze, la nostra pigrizia e la nostra rassegnazione siamo scomparse di incanto e al loro posto sono subentrate il coraggio e la fiducia. Mi piace pensare che tutti abbiano compreso che doniamo sei mesi del nostro lavoro al Bene Pubblico (tasse e contributi) e che questo nostro dovere civile ha come scopo quello di allievare le sofferenze degli esclusi, degli emarginati, degli ultimi (per questo pagare le tasse è bellissimo) e non quello di arricchire gli ipocriti, gli sciacalli e i disonesti. Mi piace pensare che tutti i competitor politici, pur nella diversità di idee, abbiano a cuore il futuro della città e, una volta deciso chi sarà a governare la città, la missione sia quella di servire il bene collettivo. Mi piace pensare che abbiamo finalmente ritrovato il senso di Comunità, il pilastro più importante di una società che funziona e, che non faremo sconti alla politica e all’economia truffaldina e corrotta. Mi piace pensare che è arrivato lo spirito giusto quello che solleva ogni peso e affronta ogni difficoltà.

Se è così, allora abbiamo vinto tutti e la città è salva. Se così non è, il futuro non ci riserverà nulla di buono, abbiamo perso tutti e la Storia non farà sconti a nessuno e ci renderà conto.

Spero sia finito il tempo della “strage delle illusioni” e dello “strazio delle aspettative ” che ci hanno portato verso un profondo decadimento etico e morale sfociato successivamente in quello economico e sociale, mi auguro che sia arrivato il momento che la parte migliore della città si prenda cura della propria storia e della propria anima, così come i figli responsabili e riconoscenti si prendono cura dei propri genitori nel momento del bisogno.

Il più grande augurio che posso fare alla città è che questa grande partecipazione alla gestione della cosa pubblica sia dovuta alla presenza dello spirito giusto e che questo sia accompagnato da coraggio, competenza, conoscenza e umiltà e, si ponga finalmente fine allo spergiuro, alle calunnie e al mercato della disinformazione e della diffamazione.

Note: Spesso alla pubblicazione dei miei articoli seguono sempre gli stessi commenti sulle mie responsabilità nel fallimento della Mucafer, come se fosse una colpa. Le imprese, se non ce mala gestione, sono come gli esseri umani nascono, crescono raggiungono la maturità e poi possono morire. L’età media delle imprese in Italia è di 25 anni, la Mucafer ha vissuto 40 anni. La mia “responsabilità” è solo oggettiva, poiché ero dirigente della cooperativa, ma come sanno tutti io sono stato sempre “all’opposizione” del gruppo dirigente, non ce verbale del Consiglio di Amministrazione e di Assemblea nel quale non evidenzio dei pericoli che correva la cooperativa se avesse continuato a tollerare ruberie, livelli di produttività bassissimi, anarchia gestionale, favori elettorali e conflitti di interesse giganteschi. Poi sono arrivate le crisi del 2008 e 2011 che hanno di fatto cancellato il settore e messo in crisi tutte le più grandi imprese di costruzioni (Trevi, CCC, Iter, Matarese, Di Gennaro, Cesi, Coop. Costruttori, Condotte, Ansaldi etc) e sono fallite più di 60 mila imprese del settore. Come ho più volte detto le crisi hanno semplicemente accelerato la morte di un corpo malato da tempo.

Sono rimasto nella mia funzione, altrimenti sarei andato via molto prima della sua fine, poiché era in costruzione il porto turistico di Manfredonia e nella mia duplice funzione di responsabile finanziario della Mucafer e della Gespo avevo il compito di trovare le risorse finanziarie per completarlo e non sfregiare la città per sempre dall’ennesima opera incompiuta e con 45 ettari di specchio d’acqua riempiti di sassi. Ho pagato con la salute fisica e mentale questo mio senso di responsabilità, è quanto affermo lo sanno tutti, ex consiglieri di amministrazione, dipendenti, ex soci e fornitori strategici. Successivamente ho collaborato con la liquidazione coatta a illustrare le cause delle crisi e relative responsabilità. Le narrazioni che dicono il contrario sono anonime e squalide e, chi continua a dirlo mettendoci la faccia e assumendosi la responsabilità non sa nulla della mia vita e delle vicende della MUCAFER, è semplicemente un millantatore di mestiere. Ho dedicato 20 anni della mia vita a quella cooperativa e non ce nessuno a questo mondo che può dire di aver avuto un solo beneficio o favore dalla cooperativa se non lo stipendio che era tra i più bassi di tutti, compresi operai e capi cantiere e, nella fase della crisi sono stato il solo a rinunciare a buona parte. TANTO ERA DOVUTO PER ONERE DELLA VERITA’.

Nicola di Bari