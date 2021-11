Manfredonia entra tra i comuni ricicloni della Puglia: fra i quattro migliori della Regione.

Manfredonia (Foggia), 05/11/2021 – “Si è tenuta ieri 4 novembre in Bari presso Villa Romanazzi Carducci, la 13^ edizione del rapporto “Comuni Ricicloni Puglia 2021”, iniziativa promossa da Legambiente Puglia, con il patrocinio della Regione Puglia ed

ANCI Puglia, con l’obiettivo di premiare le migliori esperienze dei Comuni del territorio in tema di gestione dei rifiuti, valorizzando la efficienza e la innovazione nella raccolta dei rifiuti, la differenziazione delle singole frazioni ed il corretto smaltimento e riutilizzo.



Il Comune di Manfredonia si è aggiudicato il Premio Comuni Ricicloni 2021 rientrando per la prima volta tra i 113 comuni più virtuosi della nostra regione per aver superato la percentuale del 65% di raccolta differenziata ed aver contenuto anche la produzione pro capite di secco residuo. L’ Amministratore Unico di Ase spa Raphael Rossi dichiara: “Manfredonia e’ tra i quattro migliori comuni per la raccolta differenziata della Puglia. Dei 113 comuni premiati ieri, Manfredonia e’ il quarto per popolazione. Gli altri comuni sono piu’ piccoli. Questo dato rende ancora più rilevante il risultato raggiunto dai Manfredoniani e custodito dai nostri lavoratori.

In un periodo in cui tutti ci interroghiamo sui cambiamenti climatici, dobbiamo pensare che fare la raccolta differenziata è un eccellente modo di contenere le nostre emissioni in atmosfera. Il carbonio presente nel rifiuto organico, se incenerito o smaltito in discarica, finisce sostanzialmente nell’ aria, mentre se inviato a riciclo, si trasforma in compost che va ad arricchire la terra, rendendola più adatta a trattenere l’acqua e la vita. In questi tempi di disastri climatici e dissesti idrogeologici, fare la raccolta differenziata è, dunque, anche prenderci cura della nostra terra e del clima”.

F.to: l’Amministratore Unico Ase spa Raphael Rossi.