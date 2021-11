Manfredonia. Filiera della piccola e media impresa territoriale: come aderire al Microprestito

Manfredonia, 05 novembre 2021. In una città avvitata tutta su se stessa per una campagna elettorale che promette futuro a destra e manca, una città che si è dimenticata di come era in passato e cosa è oggi, quanto è cambiata in positivo e quanto ha inciso la coesione politica del passato a differenza delle divisioni di oggi che si concludono in un becero accusarsi l’uno con l’altro al fine di saziare la pancia dell’elettore spinto ormai da un continuo modello mediatico che enfatizza liti, odio, contrasti politici.

Una città che malgrado la crisi economica pre-covid ed il periodo pandemico ha “tenuto botta” aumentando le presenze turistiche, le attività commerciali del food and beverage, che ha avuto una crescita esponenziale di posti letto grazie a strutture di tipo “albergo diffuso” e “bed and breakfast” che al dire degli operatori sono sold out per almeno nove mesi l’anno.

In questo contesto, vorrei contribuire con azioni concrete e certe per la filiera della piccola e media impresa territoriale.

Il futuro poi si vedrà.

Qui non sono promesse con una grande incognita nella loro realizzazione ma realtà grazie alla Regione Puglia che si attesta tra le regioni più performanti in Italia sia per il supporto finanziario nella creazione di nuove opportunità di impresa sia per i finanziamenti agevolati a sostegno dell’impresa, merito della società in house della Regione Puglia, Puglia Sviluppo S.p.A .

Giorno 8 ottobre 2021 con determinazione del Direttore Generale di Puglia Sviluppo n. 39 pubblicata sul BURP n.132 del 21.10.2021 è stato approvato lo schema dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso alla Misura MicroPrestito d’Impresa per far fronte esigenze delle imprese derivanti dalle ripercussioni economiche causate dall’emergenza epidemiologia Covid-19.

Come funziona:

Le microimprese ed i lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese, con sede operativa in Puglia che abbiano subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle relative misure di contenimento, avendo avuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 settembre 2021 ricavi inferiori ai ricavi del periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2019.

Le microimprese devono essere costituite nelle seguenti forme giuridiche: ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative, società a responsabilità limitata (anche in forma unipersonale e semplificata). L’elenco dei codici attività ammissibili è riportato nell’Allegato 1 dell’Avviso.

Le imprese, nell’esercizio 2019, non devono aver generato ricavi/compensi/fatturato annuali superiori a 400.000,00 €. Se l’esercizio 2019 si è concluso con una perdita, quest’ultima non deve essere stata superiore al 20% del fatturato.

Operazioni finanziabili:

Spese di funzionamento: costi derivanti dalla gestione dell’attività d’impresa sostenuti (pagati) in data successiva alla partecipazione all’avviso ed entro 12 mesi dalla concessione delle agevolazioni.

Come si accede:

La domanda di partecipazione potrà essere presentata direttamente dall’impresa che chiede l’agevolazione, previa iscrizione al portale Sistema Puglia al seguente indirizzo:

https://microcredito2021.sistema.puglia.it.

https://old.pugliasviluppo.eu/it/home.

La procedura di partecipazione è interamente telematica sino al 31/12/2021 e, comunque, sino ad esaurimento fondi.

Antonello Scarlatella

Amministratore Apuliafin Finanziamenti