Manfredonia, Manzella “Impossibile prenotare tramite il Cup al telefono”

Manfredonia (Foggia), 05/11/2021 – “Impossibile prenotare tramite il Cup al telefono: giorni di attese, la linea sempre occupata, poi viene troncata. La testimonianza del responsabile delle Guardie Ambientali Alessandro Manzella: «Ho provato 14 volte, inutilmente». Ed anche altre persone, dopo decine di tentativi, si devono arrendere. Come noi, e come molti altri, si scontra da giorni problemi del servizio di prenotazione Cup dell’Azienda Sanitaria. I n pratica, impossibile prenotare al telefono visite ed esami.

Capisco perfettamente che, causa Covid o altro, gli ospedali sono oberati di lavoro e possono accettare prenotazioni solo quando possono e non quando l’utente le vuole, ma non capisco assolutamente perché sia necessario chiamare decine di volte, e sempre senza successo, inoltre quando la linea risulta finalmente libera, parte un nastro registrato che ti invita ad attendere per non perdere la priorità acquisita, e dopo un susseguirsi di inviti uguali, ti dice di richiamare dopo, e la linea cade”.