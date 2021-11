Rotice “Borgo Mezzanone, Riviera Sud e Montagna: 3 realtà abbandonate”

Manfredonia (Foggia), 05/11/2021 – “Borgo Mezzanone, Riviera Sud e Montagna: da frazioni a quartieri di Manfredonia con il “diritto di tribuna” dell’assise comunale. In questa campagna elettorale ho visitato, accompagnato dai candidati consiglieri della nostra coalizione, tre realtà urbane abbandonate al loro destino dalla Pubblica Amministrazione. Luoghi in cui vivono centinaia di famiglie sipontine e dove sono insediate attività imprenditoriali che danno linfa all’economia della città. Ho potuto constare come qui sono negati i persino i principali servizi.

Non ci sono cittadini di serie A e di serie B. Borgo Mezzanone, Riviera Sud e Frazione Montagna vanno considerati fattivamente come quartieri di Manfredonia e non come isole nell’oceano. Un unico ecososistema urbano, come già accade nelle città più grandi con il loro hinterland. Tre realtà dall’alto potenziale economico e di sviluppo produttivo e turistico, custodi dell’identità del territorio. Nella nostra proposta di governo abbiamo previsto il “Diritto di Tribuna” per ciascuna di queste locali, affinché un loro rappresentante partecipi attivamente e democraticamente all’attività politico-amministrativa di Palazzo di Città”.