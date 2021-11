Rotice in visita all’Oasi Laguna del Re “Uno scrigno di natura e cultura”

Ecco è cosi che immagino il riaccendersi il motore dell’economia e dell’occipazione di Manfredonia: giovani professionisti appassionati che valorizzano e rendono fruibile il territorio attraverso i vari segmenti del turismo (storia, natura, cultura, archeologia, sport, enogastronomia, eventi e tradizioni) legandoli a target specifici (come scuole, escursionisti, famiglie, sportivi) con un binomio straordinario che solo la nostra città può vantare: bellezza diffusa e clima mite tutto l’anno. Non è un caso se Re Manfredi voleva costruire qui la capitale della Puglia. I nostri talentuosi giovani possono e devono essere le gambe per tornare a far correre veloce la nostra terra”.