Scacco alla “batteria” di cerignolani autori dei furti a Osimo

Osimo (Ancona), 05/11/2021 – (osimooggi) Il più pulito vanta precedenti di giustizia a libera scelta del lettore: dall’allenamento con lo spaccio di droga al banale furto di carburante, dai più impegnativi assalti (a colpi di piccone) ai caselli autostradali del Sud, fino ai colpi in grande stile pensati e portati a termine, in trasferta nel Centro Italia, ai danni delle nostre aziende.

Insomma trattasi di gente abituata a sguazzare da sempre nel mondo della delinquenza, nata e cresciuta in uno dei migliori laboratori di degrado sociale attivi in Italia e avente il nome di Cerignola, nel Foggiano, provincia a più alto indice di malavitosità con cui il nostro territorio è costretto, sempre più spesso, a fare i conti.

Da un simile brodo criminale sono giunti o probabilmente tornati ad Osimo tal S. D. (66 anni), M. D. (55 anni), R. A. (52 anni), F. M. (48 anni) e S. S. (45 anni) il più giovane di una collaudata “batteria” cerignolana doc, probabilmente già responsabile del colpo messo a segno tra sabato 11 settembre e domenica 12 ai danni della RAYS di Osimo Stazione, azienda alleggerita della produzione di guanti in lattice per circa 300.000 euro.

Quaranta giorni dopo il colpo andato a segno, sempre in un tranquillo fine settimana e un paio di chilometri più a nord, di nuovo ad Osimo Stazione, l’assalto stavolta alla ITALPOLIMERI, storica azienda (ex FEBO) del settore plastico, a due passi dal Gross center.

Stavolta però i cerignolans boys, a differenza di settembre, erano attesi; pazientemente attesi, lungamente attesi alla rivincita dai Carabinieri del nucleo Radiomobile, messi sull’avviso, in particolare, dall’arresto di un altro foggiano doc, tal A. D. C., 51 anni, ammanettato a settembre in coda ad un altro tentato furto di squadra, nella zona industriale di San Rocchetto di Castelfidardo. (osimooggi)