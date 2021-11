Scommesse sportive: consigli per gli italiani su come scegliere un bookmaker affidabile

Gli italiani amano lo sport incondizionatamente ma allo stesso modo amano anche il mondo delle scommesse. Negli ultimi anni sono nati tantissimi bookmakers online che consentono di piazzare scommesse sportive. A volte però i giocatori non riescono a comprendere dove poter ottenere il massimo dei vantaggi e dove questo non è possibile. Per questo motivo il esperto ha deciso di rispondere a molte delle domande degli scommettitori che sono alla ricerca del miglior bookmaker.

Se vuoi ottenere il massimo dei vantaggi dal mondo delle scommesse non puoi perderti le indicazioni date dall'esperto Luca Ricci del sito web Scommesse stranieri: scommessestranieri.com

Tutte le informazioni date dal nostro esperto provengono da anni di esperienza pratica nel settore.

Tutti i bookmakers hanno gli stessi palinsesti?

Quando si scommette su un bookmaker è fondamentale che siano presenti diversi eventi sportivi su cui poter scommettere. Se un bookmaker ha un palinsesto povero sarà preferibile per il giocatore sceglierne un altro. Anche se un sito di scommesse appare sicuro è importante sceglierne uno che garantisca divertimento e delle buone quote. In ogni caso devi valutare la presenza di licenze per comprendere al meglio la sua affidabilità. I bookmaker affidabili per giocatori italiani hanno una licenza ADM-AAMS e sono gli unici considerati legali in Italia. Qualora tu voglia scommettere su casinò online stranieri anche essi devono avere una licenza, in questo caso ti consiglio quelli del Curacao o di Malta che sono molto famosi e offrono un ottimo servizio.

Quali bookmakers sono legali in Italia?

I bookmaker legali in Italia sono quelli con una licenza ex AAMS. Ogni altra tipologia di licenza in Italia è considerata illegale. Questo però non deve essere un limite. Basti pensare che ci sono altri casinò con licenze diverse da quella AAMS che comunque accettano giocatori italiani. Quindi potrai scommettere su di essi senza incorrere in particolari problematiche, per farlo dovrai digitare il nome del loro sito, registrarti e iniziare a scommettere.

Quali offrono le migliori quote?

Le migliori quote sono offerte nella maggior parte dei casi dai bookmakers stranieri. Questa non è una casualità, infatti questi possono offrire delle quote più vantaggiose perché non sono soggetti alla tassazione italiana. In genere le quote nei bookmakers stranieri sono leggermente più alte, di circa lo 0.05 o 0.10 rispetto a quelle presenti nei siti di scommesse italiani.

In quali bookmakers si pagano le tasse?

I bookmaker stranieri non sono tassati in Italia, ecco perché su questi si pagano le tasse sui prelievi. Sui siti di scommesse con licenza ADM-AAMS il giocatore non versa alcuna tassa perché il sito di scommesse è tassato all’origine. Nella scelta del casinò, quindi, considera fortemente questo aspetto che può rivelarsi come un fattore cruciale.

Dove si possono trovare più metodi di pagamento?

In tutti i bookmaker sicuri e affidabili sono presenti molti metodi di pagamento riconosciuti a livello mondiale. Sicuramente i più comuni che puoi trovare in tutti i casinò affidabili sono Mastercard e VISA. In moltissimi altri siti di scommesse però stanno emergendo nuove forme di pagamento come quella in criptovalute che si può ritenere allo stesso modo sicura se il casinò online possiede una licenza legale. Nei casinò AAMS tra gli altri metodi di pagamento troviamo: Paypal, Postepay, Skrill, Paysafecard, Neteller oltre che il tradizionale bonifico bancario.

Dove è presente il miglior servizio di assistenza?

Il servizio d’assistenza clienti deve essere presente sia in live chat che per email e soprattutto deve essere in grado di rispondere prontamente. Questo significa che ti dovrà rispondere entro qualche minuto in qualsiasi ora del giorno. Solo in questo modo potrai avere la certezza di essere sempre tutelato e di non incorrere mai in particolari problemi. Per i giocatori italiani è sicuramente consigliato scommettere nei bookmaker che hanno una licenza AAMS perché l’assistenza risponde sempre in Italiano. In altri casinò esteri è fondamentale valutare se il servizio d’assistenza clienti parla almeno in lingua inglese.

Conclusioni

Adesso sai come trovare i migliori siti di scommesse stranieri sicuri e affidabili grazie ai consigli dall’esperto Luca Ricci che ha cercato di rispondere a tutti i dubbi più comuni tra gli scommettitori. Questi consigli derivano dalla sua esperienza di gioco pratica. Non ti resta che iniziare a scommettere e divertirti.