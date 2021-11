Spid Poste Italiane: dal primo novembre è a pagamento

Statoquotidiano.it, Foggia, 5 novembre 2021. Fare lo Spid con Poste Italiane presso gli Uffici Postali dopo anni di servizio gratuito a partire dal 1 novembre 2021 diventa un servizio a pagamento, la novità è stata annunciata dalla stessa società Poste Italiane che ha specificato i termini di pagamento, le modalità con cui i clienti potranno pagare la richiesta del servizio Poste ID abilitato a SPID e tutta l’operatività che riguarda questa novità con cui i clienti dovranno confrontarsi, nell’articolo vediamo le novità ed il costo dello SPID a partire dal 1 Novembre 2021.

A riportare la notizia è il sito Miuristruzione.it.

Ad oggi secondo i dati di monitoraggio della piattaforma avanzamentodigitale.italia.it in Italia ci sono quasi 26 milioni di utenti che possiedono lo SPID, un sistema introdotto qualche anno fa per avvicinare gli italiani alla digitalizzazione, uno strumento che rientra in un più ampio progetto avviano anni fa per rimodernare e digitalizzare la pubblica amministrazione, ad oggi infatti lo SPID è diventato obbligatorio per poter accedere a moltissimi siti e servizi online offerti dalla pubblica amministrazione tra cui INPS, Agenzia delle Entrate, Siti Governativi, Camere di commercio, Siti dei Comuni e delle istituzioni locali. (Miuristruzione.it)