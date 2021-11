Tajani a Manfredonia: “Rotice è uomo importante che conosce il territorio”

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 05 novembre 2021. Chiusura con il botto della campagna elettorale del centro destra a sostegno della candidatura di Gianni Rotice, con la importante presenza dell’europarlamentare Antonio Tajani, vice presidente del partito polare europeo e di Forza Italia.

“È importante dare un segnale di cambiamento in una città così importante che vanta la seconda flotta dell’Adriatico”, queste le prime parole dell’eurodeputato.

Le problematiche del settore pesca, non solo di Manfredonia ma dell’intera marineria che si affaccia nel mediterraneo, sarebbero attenzionati dal governo e presto dovrebbe esserci un incontro per cercare le soluzioni più adeguate.

“Gianni Rotice è uomo importante che conosce il territorio, un imprenditore, è stato presidente di Confindustria e credo chi sia la persona migliore che si mette in gioco per la sua città”.

La crescita dell’inflazione e conseguentemente l’aumento generalizzato dei prezzi rappresenta un problema per le famiglie italiane, quindi quali le soluzioni del governo per arginarlo? Per Tajani, il Governo starebbe lavorando per aumentare la crescita economica per mettere più soldi in busta paga ai lavoratori.

“L’astensionismo si combatte facendo delle proposte concrete e risolvere i problemi dei cittadini, in primis quello di uscire dalla pandemia e creare lavoro, sono i due grandi temi su cui stiamo lavorando“.

Berlusconi potremmo vederlo al Colle?

“Berlusconi non si è candidato ma dipendesse da me certamente, è il mio sogno nel cassetto vederlo presidente della Repubblica essendo stato Presidente del Consiglio, grande capitano dell’industria, grande uomo di sport anche se non sono milanista”.

A cura di Antonio Castriotta