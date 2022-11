Capo della Dda Rossi su Il Fatto: “Sinergie con elementi mafiosi di Manfredonia e la Società”

FOGGIA, 05/11/2022 – Il procuratore di Bari, Roberto Rossi, che con la sua Direzione distrettuale antimafia coordina le inchieste sui clan di Foggia, ipotizza che “la mafia sta sentendo i colpi inferti dalla Squadra-stato”. E ricorda: “Sono stati messi a segno moltissimi risultati tra indagini e processi, aumentano i collaboratori di giustizia e tutto questo scuote la loro compattezza.

Le difficoltà spingono a risolvere i problemi con la violenza ma è un evidente segno di debolezza. Quindi è indubbio che dobbiamo continuare a percorrere la strada intrapresa. E irrobustirla dando più forze alla Dda, alla procura di Foggia e alla squadra investigativa”, spiega a Ilfattoquotidiano.it all’indomani dell’omicidio di Corvino. Il 50enne, pregiudicato, era il nipote di Raffaele Tolonese, boss della famiglia federata alla consorteria Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese, schierata in favore dei Moretti-Pellegrino-Lanza, la batteria in questo momento più temuta a Foggia, come ha fotografato la Direzione investigativa antimafia nella sua ultima relazione semestrale.

L’omicidio arriva a meno di un mese dalla morte del boss Federico Trisciuoglio, deceduto mentre si trovava ristretto in regime di 41bis. Una figura storica e apicale della Società, in particolare della consorteria che porta il suo nome e che negli ultimi anni, per gli investigatori, ha stretto “sinergie con elementi mafiosi di Manfredonia” e con “esponenti della criminalità di Orta Nova”.