Foggia-Tremiti, scomparso elicottero: a bordo 7 persone tra cui 2 bambini

FOGGIA, 05/11/2022 – Un elicottero A109 di linea della tratta Foggia-isole Tremiti è scomparso dai radar verso le 10,30 mentre era in volo. Secondo quanto si apprende, a bordo del velivolo ci sarebbero sette persone, di cui due dell’equipaggio e cinque passeggeri, tra cui due bambini. L’ultimo contatto radio con la torre di controllo è avvenuto intorno alle 9.30 circa nella zona della provincia foggiana tra San Severo e Apricena. Sono al momento in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco con una squadra: sul posto anche i carabinieri di Foggia che sono intervenuti con un elicottero per le prime ricerche. In campo anche la Capitaneria di porto.

L’Alidaunia è l’unica compagnia italiana a effettuare servizi di linea con elicotteri per trasporto passeggeri, merci e posta, da oltre 26 anni. È titolare di servizi di protezione civile, elisoccorso (118) ed eliambulanza per conto di Pubbliche Amministrazioni in varie regioni d’Italia. La base di armamento di Foggia, SS. 673 km 19, dispone di un hangar per la manutenzione e l’hangaraggio degli aeromobili. Dal 1985, con assenso ministeriale e in collaborazione con l’assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, garantisce il collegamento quotidiano tra Foggia e le Isole Tremiti. Ogni lunedì e venerdì si effettua scalo a Vieste, nel periodo estivo anche sabato e domenica. (fonte: liberoquotidiano)