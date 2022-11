Il foggiano Antonino è Bruno Mars a Tale e Quale Show su RAI1 (VIDEO)

FOGGIA, 05/11/2022 – La nuova puntata di Tale e Quale show 2022 si conclude con l’esibizione dell’attuale primo in classifica: Antonino Spadaccino. Questa sera si esibisce sul palco nelle vesti di Bruno Mars. Il concorrente torna a mettersi alla prova, stavolta con un artista con una voce molto distante dalla sua. Riuscirà a ritrovarsi anche stasera tra i primi in classifica? Arriva il momento di esibirsi sul palco e ancora una volta.

La parola passa poi alla giuria. Loretta Goggi: “Hai fatto un bel lavoro e ti ammiro per questo, vista la tua voce così particolare”; Giorgio Panariello: “L’espressione, il trucco bello, sei riuscito a schiarire un po’ la voce”; parla infine Cristiano Malgioglio: “Tu te la sei cavata molto bene, sei stato straordinario ma c’è stato qualche pelo di intonazione che può capitare”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Fonte: fanpage

Antonino Spadaccino si trasforma in Bruno Mars nella sesta puntata di Tale e Quale Show 2022. Una di quelle sfide che possono diventare una “performance capolavoro” oppure un “flop pazzesco”. Siamo infatti curiosissimi di vedere se e come Antonino Spadaccino riuscirà a sorprenderci con questa nuova esibizione. Nelle scorse settimane l’ex talento di Amici ha mostrato tutta la sua superiorità tecnica, rispetto agli altri concorrenti, incantando con esibizioni pazzesche. Prendiamo, ad esempio, l’ultima imitazione di Loredana Bertè.

Tasso di difficoltà elevatissimo: trasformarsi in una donna non era semplice, specialmente una Bertè solitamente inimitabile. Eppure, indipendentemente dal trucco – che ha fatto la sua parte – Antonino è stato eccellente. Lo hanno riconosciuto tutti i giurati, anche Malgioglio che stravede per lui. (ilsussidiario)