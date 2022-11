Il ‘Miramare’ non è ancora pronto: tifoseria in fibrillazione

Manfredonia (Fg), 5 novembre 2022 – La tifoseria organizzata della “Gradinata Est” è in fibrillazione per via del procrastinarsi, è il caso a questo punto di dirlo, a tempo indeterminato, dei lavori di rifacimento del terreno di gioco dello stadio “Miramare”.

Tutti i supporter ricorderanno le dichiarazioni rassicuranti rilasciate pubblicamene dal sig. Iraldo Collicelli, presidente della società “Manfredonia Miramare”, nella conferenza stampa del 28 luglio presso la caffetteria “Bramanthe” di Manfredonia: “Posso assicurarvi che il campo sarà pronto per la prima di campionato”. Dichiarazioni granitiche e rassicuranti, accolte da uno scrosciante applauso, non derivate da valutazioni tecniche personali del Presidente ma rinvenienti evidentemente dai tecnici incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori allo stadio e riferite pubblicamente. Sono trascorsi due mesi dalla prima di campionato e la situazione è in pieno stallo, atteso che il fondo è pronto ma mancherebbe il collaudo prodromico per la posa in opera del terreno di gioco in sintetico.

Tornando alla fibrillazione, la tifoseria suddetta, come forma di sensibilizzazione sulla questione terreno di gioco, ha disertato la trasferta in di coppa Puglia contro il Canosa ed ha indetto una riunione, ieri sera alle ore 20, presso lo stadio Miramare, finalizzata, come descritto nel loro comunicato al “Faccia e prova”, tra tifoseria, Sindaco, Iraldo Collicelli e Giuseppe Di Benedetto, al fine di chiarire, attraverso un confronto diretto, i motivi per cui i lavori allo stadio Miramare siano, allo stato, fermi al palo.

Presente all’incontro, un cospicuo numero di tifosi ed il solo Presidente Di Benedetto al quale, è stato chiesto di delucidare soprattutto in relazione alla indisponibilità dello stadio. E’ trapelata, dalle sue parole, un pizzico di delusione, rispetto a quanto era stato assicurato pubblicamente in conferenza stampa, né vi è stato modo di comprendere se e quando possa essere completato e collaudato il terreno di gioco. Nelle more, invece, sono emersi dei dati economici molto chiari. La onerosa gestione economica della squadra di cui si sta facendo carico il Presidente per aver allestito un organico tecnico e dirigenziale di alto livello per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati ad inizio stagione, ossia la promozione in serie D.

“Allenarsi a Trani Capirro costa duecentocinquanta euro al giorno di affitto terreno di gioco, poi ci sono le trasferte, gli affitti da pagare, le spese di ristorazione, gli stipendi, la lavanderia, eccetera”. “Non giocare al “Miramare”, oltre che privare la squadra del calore della propria tifoseria, rappresenta un danno economico importante, se solo si considera che in una partita di cartello come quella contro il San Severo, si è probabilmente perso un incasso vicino ai 20000 euro”. In effetti, non sono proprio bruscolini. Il timore della tifoseria è che, di questo passo, il progetto vincente che da tempo si attendeva, possa venir meno, per disimpegno dell’attuale Presidente, di fronte al procrastinarsi dei tempi di consegna del terreno di gioco. In effetti, i giocatori devono stressarsi nella spola giornaliera da Manfredonia a Trani e ritorno, giocare, come nomadi, le gare casalinghe, tra Monte Sant’Angelo, San Ferdinando e da ultimo Molfetta, impegnando, soprattutto, le tasche dei tifosi al seguito.

“Assordante”, invece, è il silenzio della società “Manfredonia Miramare”, le cui dichiarazione del 28 luglio, mi si consenta di dirlo e senza polemiche, sono risultate assolutamente sensazionalistiche e prive di riscontro fattuale. In fondo, l’unica cosa da farsi, per trasparenza, sarebbe quella di dire come stiano realmente le cose ed è ciò che senza mezzi termini, da tempo la tifoseria, sta chiedendo.

Infine e concludo, questa situazione abnorme, oltre che per il Manfredonia Calcio 1932, si è riverberata negativamente per il settore giovanile e la scuola calcio fucina di giovani talenti, costretti i primi a grandi sacrifici per allenarsi e misurarsi nei campionati in svolgimento. Tutto questo nell’anno del novantesimo compleanno del Manfredonia Calcio 1932, come per dire quando dovrebbe andare tutto bene, non tutto va bene.

A cura di Antonio Castriotta

