Manfredonia, “Luci del Golfo 2022”: accensione luminarie e parata di carri luminosi

Uno spettacolo unico mai visto in Italia, una sorpresa meravigliosa riuscirà a far sognare tutti, grandi e piccini, avvolti da un intreccio di scintillanti luminarie dislocate in gran parte della città di Manfredonia, installazioni artistiche sorprendenti da ammirare ed immortalare nei vostri scatti più belli. Dolce sarà il navigare dell’immaginazione……chiudete gli occhi e iniziate a sognare!

L’attesa è finita!

É tutto pronto per la cerimonia di inaugurazione della seconda edizione di “Luci del Golfo”, il grande e strepitoso evento che illuminerà di gioia e magia la città di Manfredonia dal 06 novembre al 06 gennaio 2023.

L’appuntamento da segnare in rosso sul calendario è per domenica 06 novembre alle ore 18.00, quando verrà inaugurata l’accensione di tutte le luminarie con il Castello Angioino Aragonese che, per questa edizione, ospiterà una spettacolare riproduzione, lunga 26 metri, dello storico transatlantico, affondato più di un secolo fa, il Titanic.

Inoltre, a far sognare specialmente i più piccoli, ci penseranno degli allegri elfi che in attesa dell’arrivo di Babbo Natale dal Polo Nord, dalla sua bella Casetta adiacente al castello, allestiranno l’Ufficio Postale di Babbo Natale, dove verranno smistate tutte le letterine ricche di desideri e sogni.

Altre novità di quest’anno saranno le grandiose installazioni luminose che impreziosiranno il centro storico della città immergendolo in un’atmosfera calda e incantata e la parata di carri luminosi che nelle domeniche e nei giorni festivi dell’intera kermesse natalizia sfileranno lungo il corso Manfredi affascinando grandi e piccini.

Anche quest’anno l’iniziativa delle luminarie natalizie deriva dalla sigla di un protocollo d’intesa tra l’associazione “Io sono Partita Iva” e l’ Amministrazione Comunale, che ha come obiettivo principale la valorizzazione del territorio e la promozione del turismo. Il fossato del castello aprirà ai visitatori a partire dal 06 novembre seguendo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 22; sabato dalle ore 17 alle ore 24; domenica dalle ore 16 alle ore 23.

L’ingresso sarà gratuito solo per i portatori di handicap con un loro accompagnatore, per tutti gli altri visitatori l’accesso sarà consentito con contributo economico. S’invita a seguire le pagine social dell’Associazione “Io sono Partita Iva” al fine di restare aggiornati sulle tante iniziative e sorprese in programma per tutto il periodo dell’evento. Per quest’anno lasciati sedurre anche tu dall’infinita bellezza di Manfredonia vestita da mille e una luce, il suo bagliore riscalderà il tuo cuore travolgendoti in un vortice di emozioni e sensazioni uniche. Che la festa abbia inizio!