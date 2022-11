Racket a Foggia: “Cos’è cambiato in 30 anni dall’omicidio Panunzio?”

Foggia, 5 novembre 2022 – “Cosa è cambiato in tre decenni e cosa è auspicabile che cambi nel contrasto alla criminalità in tema di lotta al racket ed all’usura, 30 anni dopo l’omicidio di Giovanni Panunzio e la fondazione di SOSIMPRESA?”.

Questo è il titolo di un convegno organizzato da SOSIMPRESA e dell’ “Associazione Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti”, che si è tenuto oggi, sabato 5 novembre 2022, alle 10,30 presso la Prefettura di Foggia, che ha visto la presenza dei Sindaci, delle realtà sociali ed imprenditoriali della Provincia e della famiglia Panunzio. Presente anche il Questore di Foggia, Fernando Rossi.

Presenti tra gli altri il Sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, il Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, il Sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, l’On. Marco Pellegrini, l’Assessora Regionale al Welfare, Rosa Barone, Pippo Cavaliere, presidente onorario della Fondazione Antiusura ‘Buon Samaritano’, il comandante della Polizia Locale di Foggia, Romeo delle Noci ed il presidente Damiano Gelsomino.

Dopo i saluti istituzionali del Prefetto di Foggia Maurizio Valiante e del Commissario straordinario del Comune di Foggia Marilisa Magno, ne hanno discusso Luigi Cuomo, Presidente nazionale di SOSIMPRESA Rete per la Legalità aps, Dimitri Lioi, Presidente dell’Associazione “Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti” e Lino Busà, Direttore del Centro Studi Temi per la legalità.

Significativi anche gli interventi del Procuratore della Repubblica, dott. Ludovico Vaccaro, e del dott. Massimo Lucianetti, Procuratore Generale della Repubblica in quiescenza, nonché Presidente dell’Osservatorio Legalità di Confindustria, ed i lavori sono stati conclusi dal Prefetto Maria Grazia Nicolò, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Di Giovanni Panunzio, che si è opposto al racket per più di mille giorni e di quale sia stato il vissuto in quel lungo periodo suo e della sua famiglia, nonché degli insegnamenti che è possibile trarre dalla sua figura, ne hanno parlato la nuora Giovanna Belluna, vice presidente dell’associazione Panunzio ed il figlio Michele che 20 anni fa, unitamente al testimone di giustizia Mario Nero, fu tra i fondatori di SOSIMPRESA Foggia.

Nell’occasione è stato presentato un “Pizzino della legalità antiracket e antiusura” intitolato a Giovanni Panunzio, a lui dedicato affinché, insieme all’associazione che porta il suo nome e alla sua famiglia, venga continuamente ricordato ed onorato il suo sacrificio e il suo altissimo amore per la sua terra, per la sua famiglia e per la sua impresa.

Il convegno è stato anche l’occasione per interrogarsi in quale modo la società civile di Capitanata possa e debba muoversi in sinergia con le Istituzioni per uno sviluppo sociale e culturale forte e significativo nella nostra terra.

Fotogallery Enzo Maizzi: