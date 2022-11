Tragedia elicottero, morto il dott. De Girolamo: “Giornata di dolore per la ASL Foggia”

FOGGIA, 05/11/2022 – “Oggi è una giornata di dolore per la ASL Foggia e per tutta la Comunità. Maurizio De Girolamo, medico del 118 delle Isole Tremiti, ha perso la vita sull’elicottero precipitato nei pressi di Apricena, insieme ad altre sei persone. Maurizio aveva 64 anni.

L’Azienda lo ricorda come un medico di esperienza e di grande animo, sempre disponibile con pazienti e colleghi, pronto e attento. Un professionista e una persona perbene. Dal luogo dello schianto giungono le parole del commissario straordinario della ASL Foggia Antonio Nigri che esprimono il sentimento di cordoglio di tutti i dipendenti dell’Azienda: “A Maurizio va il nostro grazie per il lavoro che ha prestato, forte di una esperienza maturata in tanti anni di servizio e carico di quella passione che il mestiere di medico richiede.