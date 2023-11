Eccezionale. “Un P-38 Statunitense destinato ad attaccare Foggia ritrovato nelle acque del Golfo di Manfredonia”

E’ quanto scrive il dr. Fabio Giuseppe Bisciotti di Foggia, Raid tech instructor wreck driver del Centro Studi Subacquei, istruttore presso Dive RAID Italia, parlando del ritrovamento di un nuovo relitto nelle acque del Golfo di Manfredonia.

“Dopo interminabili ricerche e studi, il nostro team composto da Alessandro Aulicino, Pietro Amoruso, Mariagrazia Antonaci, Donato Cannito e Luigi Varrecchia, ha affidato alla storia il ritrovamento di un nuovo relitto nelle acque del Golfo di Manfredonia”, scrive Fabio.

“Uno stupendo P-38 Statunitense, appartenuto al Tenente Singer Warren, ammarò in seguito ad un’avaria in un punto imprecisato del gigantesco Golfo di Manfredonia. Le pessime condizioni di visibilità in acqua non hanno sicuramente impedito il gruppo nel portare a casa il grandioso risultato, altresì saranno di sprono a condurre nuovi studi nell’area”.