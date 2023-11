Il Matera piega il Manfredonia: sconfitta casalinga per 1 a 3 (FOTO – VIDEO)

Manfredonia – Ancora una gara a porte chiuse per il Manfredonia Calcio, privo ancora della certificazione di agibilità.

Si è alla decima giornata e questa è esattamente la quarta gara che vede lo stadio Miramare privo della sua tifoseria a chi non è rimasto che esprimere il proprio disappunto con uno striscione, affisso nel settore delle Gradinata Est, dal titolo: “Di chiunque sia la responsabilità, lavori veloci e agibilità!”.

Modulo tattico delle due squadre, un 4-3-3 per Mr Cinque che sostituisce lo squalificato Konate con Viti ed un 3-5-2 per Mr Panarelli, con Ferrara e Mokulu, come terminali offensivi. Fase di studio per i primi nove minuti, con il Matera che cerca la verticalizzazione ed al 10, ingresso laterale in area di rigore di Mokulu che appoggia su Ferrara che da due passi segna il goal del vantaggio. Al 22′ ancora pericoloso il Matera con il difensore Gningue che riceve in area, batte a rete ma la conclusione è deviata in angolo.

Al 27′ raddoppio del Matera con scambio Russo Gningue con quest’ultimo che restituisce a Russo, dopo essere penetrato in area, tiro ribattuto da Rossi e tap in sempre di Russo per la seconda rete.

Al 29’accorcia le distanze il Manfredonia con Hernaiz che riceve dal limite e da Giacobbe, di sinistro e contro balzo manda il pallone alle spalle di Paparella. Al 34′ è Babaj che con un guizzo dei suoi entra in area e si attarda sul tiro che viene respinto in angolo. Al 36′, doppio passo di Giacobbe il cui tiro finisce fuori.

Al 47′ Manfredonia vicinissimo al pareggio: tiro di Achik respinto sulla linea pallone sui piedi di Pozzebon che tira ancora a rete ma la sfera è respinta fuori l’area di rigore.

Si torna il campo per la ripresa con il Manfredonia che tiepidamente si proietta in avanti senza pungere. Al 9′ forte tiro centrale di Maltese, poco alto sulla traversa. Al 14′ Calemme innesca Babaj sulla sinistra, cross al centro dell’area piccola per Calemme che si lascia anticipare da Paparella. Al 19′ terzo goal del Matera con Di Palma che riceve all’esterno dell’area di rigore di Gningue e con un forte tiro centrale trafigge Rossi.

Al 23′ Cinque manda in campo Cesario e Prencipe per Amabile e Babaj. Al 25′ prova il tiro Calemme dalla distanza. Al 28′ va in goal Cesario ma il secondo assistente segnale il suo fuorigioco. Al 33” Porro entra in area dalla sinistra e da due passi spara alto sulla traversa. Al 44′ mischia in area di rigore del Matera ma né Pozzebon né Cesario riescono a mettere il pallone in rete. Al 48′ espulso Forte per condotta violenta segnalata dal primo assistente.

Al 50′, fine delle ostilità tra le due squadre, con il Matera che espugna meritatamente un Miramare deserto e relega il Manfredonia in quartultima posizione in classifica ma perde altresì Hernaiz per infortunio (distorsione alla caviglia) e Forte espulso per condotta violenta che non giocherà nella delicata gara di domenica prossima contro il Gelbison, quando si spera, finalmente, si potrà giocare con lo stadio aperto al pubblico che serve più che mai per raggiungere l’obiettivo salvezza.

MANFREDONIA CALCIO: Rossi, Bamba, Taormina (37’st Brunetti), Amabile (23’st Cesario), Viti, Forte, Babaj(23’st Prencipe), Giacobbe, Pozzebon, Calemme, Hernaiz (39’pt Achik).

A disposizione: Paduano, Barboza, Basualdo, Cesario, Cirillo, Achik, Prencipe, Balba, Brunetti.

All.Cinque Franco.

MATERA: Paparella, Ferrara, Maltese (41’st Montanino), Mokulu, Russo, Porro, Di Palma, Sepe, Cipolletta, Gningue (37’st Mollica), Delvino.

A disposizione: Rizzi, Agnello(15’st Mokulu), Montanino, Oliveira, Lucas, Mollica, Macanthony, Cittadini, In fantino.

All. Luigi Panarelli

Ammoniti: Ferrara, Forte, Achik, Cesario

Angoli: 4 a 6

Recuperi: 3′ e 5′

Arbitro: sig. S. Palmieri sez. Avellino

Assistenti: sigg. L. Marucci (Rossano) e M. Scala (Castellammare di Stabia)

FOTOGALLERY LUCIA MELCARNE