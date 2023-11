Maltempo, Toscana in ginocchio: ancora vento e piogge, in 16mila senza luce

TGCOM – Continua l’allarme maltempo in Toscana, dove 16mila utenze sono rimaste senza luce.

Centinaia di famiglie sono state evacuate dalle zone più colpite, da Montale, Montemurlo e Prato, dove le autorità hanno invitato ad abbandonare i piani terra delle case. Intanto proseguono gli interventi per aiutare la popolazione colpita dal maltempo in tutta la Regione, in particolare nelle province di Firenze, Prato e Pistoia.

Nella notte sono caduti diversi alberi, provocando diversi problemi alla circolazione e alle forniture elettriche. La stima dei danni nella sola Toscana sale a mezzo miliardo di euro. Gentiloni: “Italia fragile davanti ai cambiamenti climatici, bisogna intervenire”.

Giani: 16mila utenze senza corrente elettrica