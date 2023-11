Manfredonia. Appartamento distrutto dalle fiamme in via Martin Luther King (VIDEO)

Manfredonia – Momenti di terrore a Manfredonia in seguito all’incendio di un appartamento in via Martin Luther King, angolo via della Croce.

Le fiamme hanno avvolto l’intero immobile. Alta tensione tra i residenti dello stabile. La gente è scesa rapidamente in strada. Non risultano feriti, non chiaro se ci siano danni ad altri appartamenti.

Sul posto i vigili del fuoco di Manfredonia. Seguono aggiornamenti sulle cause.

Al momento dei fatti all’interno dell’appartamento era presente una donna, fortunatamente illesa. Si ipotizza un corto circuito dell’impianto elettrico.

Indagini in corso dei vigili del fuoco del compartimento territoriale, prontamente intervenuti sul posto.

di Giuseppe de Filippo – www.statoquotidiano.it

