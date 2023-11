Pari meritato del Sorrento a Foggia. Foto, video, dichiarazioni (SPECIALE)

Foggia – Pari meritato del Sorrento che a Foggia prende un punto che fa morale e classifica con una prestazione gagliarda e tenendo botta all’urto dei satanelli dopo il gol del vantaggio ospite nella prima frazione di Ravasio ed il pari di Embalo ad inizio ripresa.

Maiuri ha scelto lo stesso undici di partenza visto con il Potenza e dopo poco più di due minuti Blondett su punizione di Loreto non ha trovato un impatto felice con il pallone calciando debolmente tra le braccia di Nobile. Embalo al 9’ ci ha provato con il mancino, palla fuori. Schenetti di tacco al 19’ non ha centrato il bersaglio grosso. Al 25’ Sorrento avanti con Ravasio: splendido taglio per l’assist al bacio di La Monica, controllo e diagonale chirurgico per il quarto centro stagionale.