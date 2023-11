Taxi, Adolfo Urso: non ci sono più scuse, subito le licenze

tgcom – Per Adolfo Urso sui taxi “non ci sono più scuse”, il governo “è intervenuto ad agosto con disposizioni immediatamente operative per aiutare i sindaci nel concedere nuove licenze, con procedure semplificate e accelerate” mentre lunedì “sarà diramata una circolare utile a fornire ogni ulteriore chiarimento ai sindaci”.

Il ministro per il Made in Italy spiega che le nuove licenze possono essere bandite in trenta giorni.

“Noi siamo intervenuti dove altri prima di noi hanno fallito”, sostiene Urso in una intervista al Messaggero. La riforma “prevede tre cose. La prima è la possibilità di ottenere la seconda guida in sole 24 ore. Ai tassisti basterà comunicare la volontà al Comune, e automaticamente sarà concessa”. Inoltre “rende più chiara la normativa sulle licenze temporanee. Gli attuali tassisti potranno avere una ulteriore licenza per un massimo di due anni in vista di importanti eventi come il Giubileo a Roma, o le Olimpiadi Milano-Cortina. Poi le licenze straordinarie: concorsi che si aggiungono a quelli ordinari. Il tetto alle straordinarie sarà del 20%”.

Ci aspettiamo – prosegue il ministro – che i sindaci utilizzino questi nuovi strumenti più veloci e semplici. Questi bandi possono essere indetti dal Comune in 15 giorni. L’unica cosa che si chiede è la verifica della congruità sul prezzo della licenza dell’Autorità dei trasporti, che ha 15 giorni per rispondere”.