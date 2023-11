Un nuovo cavaliere templare: la cerimonia nel Castello di Monte Sant’Angelo (F-V)

Gargano – Sabato 4 Novembre, nel suggestivo scenario del Castello Normanno Svevo Aragonese di Monte Sant’Angelo, si è svolta una cerimonia di investitura dell’O.S.M.T.H., Ordo Supremus Militari Templi Hierosolomitani, un’organizzazione internazionale che si rifà alla tradizione templare e si dedica alla cultura, alla formazione e alla solidarietà.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse Commanderie regionali dell’Ordine, guidati dal Gran Priore Generale d’Italia Vittorio Spaccapietra, avvocato e Presidente Italiano dell’OSMTH.

Spaccapietra ha sottolineato l’importanza degli ideali di spiritualità, beneficenza e altruismo che animano i confratelli e le consorelle templari, in contrapposizione alla vita profana che “abbrutisce l’elemento umano”.

La cerimonia ha avuto come protagonista una signora, che ha ricevuto due investiture: una a cavaliere e una a Cavaliere Templare.

A spiegare il significato di questo rito è stata Raffaela Frisoli, commendatario della Commanderia Apuliae Michael Archangelus, che ha ricordato la storica presenza dei templari in Puglia e in particolare a Monte Sant’Angelo, dove avevano delle fattorie e delle case templari, e da dove partivano per sostenere i pellegrini e i cavalieri in Terra Santa.

La scelta di Monte Sant’Angelo come sede della cerimonia non è stata casuale, ma ha voluto rendere omaggio alla storia e al fascino di questo luogo, che è stato teatro di presenza templare fino alla fine del 1200.

Servizio a cura di Vittorio Agricola.

