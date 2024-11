"Auguri Samuel, oggi avresti compiuto 14 anni". Il papà onora la sua memoria

In una giornata segnata dal dolore e dalla memoria, il papà di Samuel, uno dei tre giovani tifosi del Foggia vittime di un tragico incidente stradale, ha voluto ricordare il figlio con un messaggio di auguri. Oggi Samuel avrebbe compiuto 14 anni, e il suo papà ha voluto onorare la sua memoria con parole cariche di amore e nostalgia.

“+ 14 un ultras non muore mai papà ♥️🖤 fai ciò che ti è stato insegnato in paradiso fra gli angeli fai gruppo suona il tamburo svendola il tuo bandierone più grande di te ♥️♥️♥️♥️ avrò pace se tu continuerai a fare tutto ciò e sul quel TATAMI dai sempre il meglio di te come ti ha insegnato il maestro GUSTAVO.”

Queste parole, intrise di dolore e speranza, risuonano come un inno alla vita e alla passione che Samuel aveva per il calcio, per la sua squadra del cuore e per le arti marziali.

Auguri fin lassù Samuel🩵