Comunicato messa in opera CCR a Borgo Incoronata

Sono passati 125 giorni da quel comunicato che parlava della messa in servizio del CCR (Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti differenziati) di Borgo Incoronata, ma non della sua apertura al pubblico. Doveva avvenire da lì a breve. AttiVisti foggiani vorrebbe sapere cosa stia succedendo al CCR a Borgo Incoronata? Sono stati ultimati gli allacci per acqua e per l’energia elettrica indispensabili per rendere la struttura fruibile ai cittadini e a chi vi lavora? È stato formalizzato l’atto con il quale il comune cede l’utilizzo alla sua partecipata Amiu?

Oltre 4 mesi senza risposte. Sono passati 4 mesi e dell’entrata in funzione di questa ulteriore opera pubblica non si sa ancora nulla. È inspiegabile e intollerabile. Stessa triste sorte toccata all’omologo CCR di stanza in Viale Kennedy, anche esso impantanato e fermo tra autorizzazioni e ultimazioni, nonostante i lavori fossero partiti molte settimane prima rispetto quello di Borgo Incoronata.

Nel frattempo stiamo pagando, per entrambi i siti, fior fior di contributi per il servizio di vigilanza contro vandalizzazioni e intrusioni. E la città attende inspiegabilmente dopo 4 mesi di aver spiegazioni e chiarimenti in merito a tutti questi ritardi. Per tutta queste serie di motivi il gruppo Attivisti Foggiani chiede conto all’Amministrazione, alla Sindaca e alla Vicesindaca cosa stia succedendo agli impianti da 11 mesi a questa parte.

Chiede risposte urgenti. Chiede risposte immediate. I cittadini vogliono fatti, concreti e tangibili. Chiede trasparenza e un cronoprogramma compiuto dell’apertura al pubblico non solo dei 2 CCR dei vecchi bandi, ma di saper a che punto siano le progettazioni e gli stati di avanzamento dei nuovi 3 CCR della programmazione PNRR Ambiente.

Marco Matteo Papicchio

Salvatore Imperio

AttiVisti foggiani