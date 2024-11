Foggia: al via il progetto di cooperazione "ME.TA Dauna"

La Daunia, in Puglia, è terra di storia, cultura e tradizioni contadine che si fondono con l’innovazione e la sostenibilità. Dalla necessità di valorizzare questo patrimonio nasce il progetto di cooperazione “ME.TA Dauna” (Mercato della Terra Dauna), finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 misura 16 “Cooperazione” – sottomisura 16.4, che vede insieme diverse aziende agricole – Posta Faugno, Masseria Difensola, Ortovolante, Agrumi Vecera, azienda agricola Laidò, Carlucci Food e azienda agricola Palma – ubicate tra San Paolo di Civitate, Torremaggiore e Rodi Garganico.

«Lavoriamo insieme per garantire la sostenibilità delle nostre pratiche agricole, supportare l’economia locale e offrire ai consumatori prodotti freschi, autentici e tracciabili», affermano gli imprenditori delle aziende coinvolte nel partenariato “ME.TA Dauna”, tutte caratterizzate da forte identità territoriale, elevata qualità e continua ricerca della sostenibilità, attraverso pratiche colturali rispettose dell’ambiente e attente agli aspetti sociali.

Dal 6 novembre al 3 dicembre prossimi, giornalisti, blogger e food influencer visiteranno le aziende, i campi e i luoghi di produzione per conoscere la Daunia e le sue ricchezze, guidati dagli imprenditori agricoli e da Salvatore Di Matteo (referente del progetto).

Il viaggio inizierà mercoledì 6 novembre da San Paolo di Civitate dove è prevista la visita a due realtà: Masseria Difensola e Posta Faugno. La prima, Masseria Difensola, è una piccola oasi con agriturismo che dà la possibilità di vivere un’esperienza autentica e immersiva, gustando prodotti speciali – come olio extravergine di oliva biologico di alta qualità, marmellate artigianali e conserve sott’olio – preparati con cura dal 1989.

Posta Faugno ha scelto il biologico (è fornitore ufficiale di EcorNaturaSì) e da 30 anni porta avanti una tradizione agricola che rispetta e tutela l’ambiente. Oggi l’azienda agricola della Famiglia Niro produce una vasta gamma di prodotti biologici (cinque tipologie di pomodoro trasformato, tre etichette di vino, succhi di melograno e pasta Senatore Cappelli) e crede nell’agricoltura biomusicale con il progetto di Armonicoltura®, che ha lo scopo di ridare musicalità agli alimenti.

Con la seconda tappa del press tour, venerdì 15 novembre, si andrà alla scoperta della cooperativa Ortovolante in agro di San Paolo di Civitate, i cui prodotti hanno il sapore dell’inclusione sociale e lavorativa.

Agricoltura biologica, innovazione e inclusione sociale sono gli ingredienti utilizzati dalla realtà agricola che si dedica alla produzione di miele artigianale e olio extravergine di oliva, nel rispetto della natura e coinvolgendo persone con diverse tipologie di fragilità.

Si proseguirà giovedì 28 novembre con la visita all’azienda agricola Laidò e ad Agrumi Vecera immerse nell’oasi agrumaria del Gargano (che comprende i comuni di Vico del Gargano, Rodi Garganico e Ischitella). Dai “giardini”, ossia i terreni coltivati a frutta sul Gargano, che rappresentano un paesaggio agrario unico, nascono marmellate e bevande rinfrescanti a base di arancia “Bionda” e limone “Femminello”.

Il press tour si concluderà martedì 3 dicembre con la visita all’azienda agricola Palma e a Carlucci Food. entrambe nell’agro di Torremaggiore. L’azienda agricola Palma, nata nel 1893, produce da generazioni olio extravergine di oliva e ospita anche un piccolo museo della civiltà contadina locale. Carlucci Food non produce solo olio extravergine di oliva ma anche liquori artigianali, preparati con ingredienti naturali e ricette tradizionali.

Il progetto di Cooperazione “Mercato della Terra Dauna – ME.TA DAUNA” è finanziato dal PSR Puglia 2014/2022 – Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.4 – “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”. DDS n. 34250256285 – CUP: B65B24000280009.