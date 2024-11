Due giovani, un ragazzo di 21 anni e una ragazza minorenne di 16, sono stati denunciati per aver aggredito con un coltello il capotreno in servizio ieri presso la stazione di Genova Rivarolo, in un episodio che ha portato a uno sciopero ferroviario di protesta indetto per oggi, 5 novembre. La coppia è stata fermata dai carabinieri poco distante dalla stazione grazie alle testimonianze di vari passeggeri che avevano assistito alla scena a bordo del treno regionale 12042, partito da Genova Brignole alle 12:50 e diretto a Busalla.

I due sono stati accusati di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Mentre la ragazza è stata rilasciata, il 21enne è stato arrestato, poiché sarebbe stato lui a colpire con il coltello il capotreno dopo un diverbio riguardante il mancato possesso del biglietto.

Secondo la prima ricostruzione, il capotreno, un 44enne impiegato delle Ferrovie dello Stato, stava effettuando i controlli dei biglietti quando, verso le 13:30, nei pressi della stazione di Rivarolo, ha chiesto alla coppia di esibire il titolo di viaggio, che però risultava mancante. Di fronte al loro rifiuto di regolarizzare la situazione, il capotreno ha fermato il treno e chiesto alla coppia di scendere alla stazione. In quel momento è scoppiata l’aggressione.

La ragazza avrebbe iniziato a insultare il capotreno, sputandogli addosso e colpendolo con schiaffi e calci, mentre il 21enne poco dopo ha estratto un coltello e lo ha ferito. Il capotreno è stato subito soccorso dai passeggeri presenti e successivamente dal personale del 118, per poi essere trasportato all’ospedale Villa Scassi in codice rosso a causa dell’intensa perdita di sangue. Fortunatamente, le analisi hanno escluso lesioni letali.

L’uomo ha riportato ferite al braccio e alla scapola sinistra, ma senza danni profondi, ed è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. L’incidente ha scatenato uno sciopero del personale ferroviario di 8 ore per oggi, 5 novembre, dalle 9 alle 17, coinvolgendo Trenitalia, Trenord e Italo NTV.

