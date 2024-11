riceviamo e pubblichiamo, Manfredonia 05 novembre 2024

Questa mattina, durante una passeggiata tra le vie di Manfredonia, ho potuto osservare con grande disappunto lo stato di abbandono in cui versa il paese. Luoghi simbolo, come il Castello di Manfredonia, si trovano in condizioni inaccettabili, nonostante siamo ormai nel 2024. Le strutture storiche, che dovrebbero rappresentare il cuore pulsante della città, sono trascurate e cadono lentamente nel degrado.

Ciò che è ancor più grave è l’atteggiamento di chi amministra il comune.

Prima di attribuire colpe alle precedenti amministrazioni, i responsabili politici di oggi dovrebbero fare un serio esame di coscienza. Le promesse di cambiamento, così come le dichiarazioni pubbliche, non trovano riscontro nei fatti, mentre la città continua a subire un progressivo abbandono.

Un atteggiamento che denota una mancanza di visione, di programmazione e di responsabilità nei confronti di una comunità che meriterebbe molto di più. È tempo che la politica locale si prenda finalmente cura del patrimonio storico e culturale di Manfredonia, prima che sia troppo tardi.

Alessio Quitadamo

