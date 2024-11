Foggia. Qual è il futuro del Gino Lisa? Cosa manca allo scalo aeroportuale foggiano per il suo salto di qualità, ma anche per continuare a fornire un servizio efficace all’utenza? Lo stato dell’arte e tutte le novità sull’aeroporto saranno illustrate in un convegno che si terrà il prossimo 7 novembre alle 19 all’Auditorium Santa Chiara di Foggia.

Ad organizzare l’evento, Noi Moderati – Capitanata col suo coordinatore provinciale Francesco Borgese.

Le relazioni tecniche sono affidate a Sergio Venturino, presidente dell’associazione Mondo Gino Lisa e a Pasquale Cataneo, esperto di trasporti.

Interverranno, oltre a Borgese, il vicepresidente di Noi Moderati nonché coordinatore regionale Luigi Morgante e l’onorevole Alessandro Colucci, responsabile organizzativo nazionale del partito di Maurizio Lupi.

Modera l’evento Oreste Di Giuseppe, avvocato ed attivista foggiano di Noi Moderati.

Il presente vale come invito