Incendio abitazione nel Barese, muore 97enne grave sua moglie

E’ di un uomo di 97 anni morto e di una donna ultra novantenne gravemente ferita il bilancio dell’incendio che si è sviluppato questa mattina in un appartamento a Ruvo di Puglia nel barese. La donna, che è la moglie della vittima, era stata inizialmente data per morta ma è sopravvissuta anche se le sue condizioni sono gravissime ed è ricoverata nell’ospedale san Paolo di Bari.

L’incendio, secondo quanto accertato, sarebbe partito da una stufetta elettrica sistemata in camera da letto. I due anziani erano soli in casa quando le fiamme si sono sviluppate partendo, con ogni probabilità, dall’elettrodomestico per poi propagarsi alla coperta sistemata sul letto della coppia. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Lo riporta l’ANSA