“ Caro Statoquotidiano.it, cara Amministrazione comunale di Manfredonia. Vi scrivo per portare alla Vostra attenzione un problema che affligge la nostra comunità: il randagismo felino . Purtroppo, il numero di gatti abbandonati e feriti nelle strade di Manfredonia è in aumento, creando non solo una questione di benessere animale, ma anche di sicurezza pubblica e igiene.

Ogni giorno ci troviamo di fronte a situazioni di emergenza: gatti malati o feriti che vagano per le strade, cucciolate da sostenere. Questi animali soffrono in condizioni di vita precarie, esposti a malattie e pericoli. Di recente, ci sono stati altri decessi di questi piccoli angioletti.

È fondamentale che la nostra comunità si impegni attivamente per affrontare questa situazione.”

Vi chiedo di considerare le seguenti iniziative:

Campagne di sterilizzazione: Promuovere e finanziare programmi di sterilizzazione per i gatti randagi e domestici, al fine di controllare la popolazione felina e prevenire nuove cucciolate.

Centri di accoglienza e cura: Creare o potenziare strutture per l’accoglienza e la cura dei gatti abbandonati, fornendo loro cure mediche e un ambiente sicuro in attesa di adozione. A MANFREDONIA NON ESISTE NIENTE, C’E’ TOTALE DISINTERESSE DA ANNI ED ORA. IN PROVINCIA DI FOGGIA IDEM.

Sensibilizzazione e educazione: Organizzare campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini sull’importanza della sterilizzazione, dell’adozione responsabile, e del rispetto per gli animali.

Collaborazione con associazioni e volontari: Rafforzare la collaborazione con associazioni animaliste e volontari locali, che spesso svolgono un lavoro encomiabile nella gestione del problema del randagismo.