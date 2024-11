Teleperformance seconda miglior azienda come ambiente di lavoro

Teleperformance Italia ha accolto oggi nella sua sede di Taranto il governatore pugliese Michele Emiliano e gli ha donato la targa celebrativa del secondo posto ottenuto nella classifica nazionale ‘Best Workplace 2024’ che premia i migliori ambienti di lavoro in base alle opinioni dei collaboratori. Nell’occasione, il presidente Emiliano ha incontrato un centinaio dei duemila lavoratori della sede tarantina di Teleperformance Italia, azienda specializzata in customer care, servizi a supporto del business, servizi digitali e business process organization, operativa anche a Fiumicino (Roma) con altre 500 persone.

Assieme a Emiliano anche il presidente del comitato regionale Sepac Leo Caroli. Ad accoglierli, l’amministratore delegato di Teleperformance Italia Diego Pisa e il Chief Financial Officer e direttore delle risorse umane Gianluca Bilancioni. “Ancora una volta la Regione è a Taranto – ha dichiarato Emiliano – per testimoniare che siamo nella città più importante della Puglia dal punto di vista del lavoro, dell’industria e dei rischi per la salute. Taranto rappresenta anche una grande opportunità, perché siamo convinti che questa città può ricominciare a giocare a pieno regime, offrendo tutto il suo contributo alla Puglia e al Paese, cambiando le sorti della partita. Già oggi la Puglia cresce ad un ritmo doppio di quello italiano”.

Quando sarà “concluso – ha aggiunto – un processo di ristrutturazione industriale difficilissimo come quello collegato all’ex Ilva, ma non solo, sarà possibile uscire dalle monoculture industriali per entrare nel futuro dell’innovazione tecnologica, dell’università, della ricerca”. “Più che un incontro istituzionale, per le persone di Teleperformance Italia questa – ha commentato l’amministratore delegato Diego Pisa – è una festa che celebra l’impegno profuso da tutti per rivoluzionare la nostra azienda. Con il presidente Emiliano abbiamo condiviso la necessità di far confluire il lavoro di soggetti privati, come le imprese, e pubblici, istituzioni in primis, in un percorso comune che abbia l’obiettivo di aiutare il sistema economico regionale ad affrontare questo periodo di grandi trasformazioni tecnologiche, sociali e ambientali”.

Lo riporta l’ANSA